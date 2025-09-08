Infantino anuncia sorpresa junto a Messi y desata rumores en la FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de las especulaciones sobre un posible retiro de Lionel Messi, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desató rumores en redes sociales tras publicar en Instagram una fotografía junto al astro argentino, entregándole la Copa del Mundo.

El mensaje que acompañó la imagen anuncia que en los próximos dos días se dará un gran anuncio, aunque sin dar más detalles, lo que ha generado múltiples conjeturas entre los aficionados.

La publicación ha despertado diversas teorías. Una de ellas apunta a que Messi podría convertirse en embajador de la FIFA, mientras que otros sugieren que el anuncio estaría relacionado con la próxima Copa del Mundo de 2026.

En paralelo, medios internacionales como el diario AS señalan que la FIFA prepara la confirmación de la Finalissima entre España y Argentina, campeones de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente. El encuentro podría disputarse en la fecha FIFA de marzo de 2026, con el Estadio Centenario de Montevideo como principal candidato para ser sede.