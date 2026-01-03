Incremento de presupuesto a la Cecufid servirá para crear canchas de usos múltiples

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) de Michoacán no ha brindado información sobre el incremento al presupuesto para este 2026, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) Luis Navarro García, adelantó que se utilizará para construir canchas de usos múltiples en diferentes municipios.

Sin embargo, también dijo que se analiza la construcción de un fondo de becas para deportistas destacados, aunque no emitió más detalles sobre este tema; cabe mencionar que la Comisión continúa con el adeudo de becas a los y las jóvenes que han ganado medallas en la Olimpiada Nacional, antes Juegos Conade.

"En el tema de Cecufid se aumentaron 30 millones de pesos, porque el gobernador quiere construir canchas de usos múltiples en los municipios y la posibilidad de hacer un fondo de becas de deportistas destacados", dijo Luis Navarro.

En septiembre de 2025, el director de la Cecufid, Raúl Morón Vidal, reconoció que la instancia requería de 3 millones de pesos para solventar el adeudo de becas a los deportistas que han participado en competencias nacionales, pero ante la falta de recursos no podían cubrirlo.

Con esa cantidad, refirió que podrían cubrir el adeudo de hasta 170 atletas que lograron buenos resultados en los Juegos Conade del 2024; "Ya se lo hemos comentado al gobernador, es alrededor de 3 millones lo que más o menos ocupamos para solventar el tema, además encontrar un esquema de becas".

Respecto a las canchas de usos múltiples, durante su visita a Morelia en diciembre pasado, el director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Romel Pacheco dijo que se espera la construcción de varios espacios como parte del Plan Michoacán, no obstante, apuntó que también se tomará en cuenta la rehabilitación de algunas unidades para no crear otras en al menos 10 municipios.

