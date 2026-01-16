Incertidumbre por realización del “Duelo entre Leyendas” en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El “Duelo entre Leyendas” programado para este sábado en la ciudad de Morelia continúa en condición de “cancelado” hasta la medianoche de este viernes.

Aún con las intenciones del municipio de otorgar facilidades para realizar ese evento, los permisos con el Atlético Morelia, institución que posee el uso en comodato del estadio no se ha concretado.

El Club Atlético Morelia emitió un comunicado en el que aclaran que siguen a la espera de que se entregue la información que genere certeza jurídica, operativas y de seguridad para la afición para la celebración del “Duelo de Leyendas”.

Hasta las 12:00 horas, los organizadores no habían entregado los documentos e informes necesarios para el uso del Estadio Morelos y otras instalaciones.

En redes sociales, seguidores del balonpié han externado su preocupación por la incertidumbre generada por los organizadores del evento.