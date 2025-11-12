Deportes

¡Imperdible! Lions, Eagles, Chiefs y Cowboys protagonizan la Semana 11 de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la Semana 11 de la NFL 2025 ya está en marcha y los fanáticos del fútbol americano podrán disfrutar de 15 enfrentamientos entre el jueves 13 y el lunes 17 de noviembre, con transmisiones disponibles en múltiples plataformas y canales en México.

El arranque será este jueves por la noche con el duelo divisional entre Patriots vs Jets, programado para las 7:15 p.m. (hora del centro de México), en un encuentro que se transmitirá por Fox Sports y Game Pass.

Partidos destacados de la Semana 11:

  • Dolphins vs Commanders abrirán la jornada del domingo 16 de noviembre a las 8:30 a.m., ideal para los madrugadores.

  • A las 12:00 p.m., habrá varios partidos en simultáneo:

    • Giants vs Packers

    • Titans vs Texans

    • Vikings vs Bears

    • Falcons vs Panthers

    • Bills vs Buccaneers

    • Jaguars vs Chargers

    • Steelers vs Bengals

Más tarde, los juegos más esperados se concentran en la tarde del domingo:

  • 49ers vs Cardinals a las 3:05 p.m.

  • Rams vs Seahawks, también a las 3:05 p.m.

  • Chiefs vs Broncos, duelo divisional a las 3:25 p.m.

  • Ravens vs Browns y Lions vs Eagles, ambos a las 3:25 p.m.

Cierre de jornada: Cowboys en Monday Night

La Semana 11 cerrará con el Monday Night Football, el lunes 17 de noviembre, con el atractivo enfrentamiento entre los Dallas Cowboys y Las Vegas Raiders a las 7:15 p.m.

¿Dónde ver los partidos?

Las transmisiones estarán disponibles en México a través de:

  • FOX Sports

  • TUDN (por VIX y El Nueve)

  • ESPN

  • Disney+

  • NFL Game Pass

