¡Imperdible! Lions, Eagles, Chiefs y Cowboys protagonizan la Semana 11 de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la Semana 11 de la NFL 2025 ya está en marcha y los fanáticos del fútbol americano podrán disfrutar de 15 enfrentamientos entre el jueves 13 y el lunes 17 de noviembre, con transmisiones disponibles en múltiples plataformas y canales en México.

El arranque será este jueves por la noche con el duelo divisional entre Patriots vs Jets, programado para las 7:15 p.m. (hora del centro de México), en un encuentro que se transmitirá por Fox Sports y Game Pass.

Partidos destacados de la Semana 11: