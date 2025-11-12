¡Imperdible! Lions, Eagles, Chiefs y Cowboys protagonizan la Semana 11 de la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la Semana 11 de la NFL 2025 ya está en marcha y los fanáticos del fútbol americano podrán disfrutar de 15 enfrentamientos entre el jueves 13 y el lunes 17 de noviembre, con transmisiones disponibles en múltiples plataformas y canales en México.
El arranque será este jueves por la noche con el duelo divisional entre Patriots vs Jets, programado para las 7:15 p.m. (hora del centro de México), en un encuentro que se transmitirá por Fox Sports y Game Pass.
Dolphins vs Commanders abrirán la jornada del domingo 16 de noviembre a las 8:30 a.m., ideal para los madrugadores.
A las 12:00 p.m., habrá varios partidos en simultáneo:
Giants vs Packers
Titans vs Texans
Vikings vs Bears
Falcons vs Panthers
Bills vs Buccaneers
Jaguars vs Chargers
Steelers vs Bengals
Más tarde, los juegos más esperados se concentran en la tarde del domingo:
49ers vs Cardinals a las 3:05 p.m.
Rams vs Seahawks, también a las 3:05 p.m.
Chiefs vs Broncos, duelo divisional a las 3:25 p.m.
Ravens vs Browns y Lions vs Eagles, ambos a las 3:25 p.m.
La Semana 11 cerrará con el Monday Night Football, el lunes 17 de noviembre, con el atractivo enfrentamiento entre los Dallas Cowboys y Las Vegas Raiders a las 7:15 p.m.
Las transmisiones estarán disponibles en México a través de:
FOX Sports
TUDN (por VIX y El Nueve)
ESPN
Disney+
NFL Game Pass
mrh