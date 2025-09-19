¡Imperdible! Así podrás ver todos los partidos de la Jornada 9 de la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX entra en su Jornada 9 y cada partido se vuelve crucial en la lucha por los primeros lugares de la tabla, que cada vez luce más cerrada. Con duelos que prometen emociones al máximo, te compartimos los horarios y dónde podrás ver cada enfrentamiento.
📌 Viernes 19 de septiembre de 2025
Necaxa vs. Puebla | Estadio Victoria | 19:00 hrs | Claro Sports, VIX, Canal 7
Cruz Azul vs. Juárez | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 hrs | VIX
Mazatlán vs. Atlas | Estadio El Encanto | 21:00 hrs | Canal 7, Tubi
Xolos vs. León | Estadio Caliente | 21:05 hrs | FOX
📌 Sábado 20 de septiembre de 2025
Pachuca vs. Querétaro | Estadio Hidalgo | 17:00 hrs | FOX
Pumas vs. Tigres | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 hrs | Canal 5, TUDN
Chivas vs. Toluca | Estadio Akron | 19:07 hrs | Prime Video
Monterrey vs. América | Estadio BBVA | 21:05 hrs | Canal 5, TUDN
📌 Domingo 21 de septiembre de 2025
Santos vs. Atlético de San Luis | Estadio TSM Corona | 17:00 hrs | VIX
La jornada ofrece choques de alto voltaje como el Monterrey vs. América, el clásico de fieras Pumas vs. Tigres, además de un atractivo Chivas vs. Toluca que promete buen futbol en Guadalajara.
Con la competencia cada vez más cerrada, estos partidos pueden definir quién se consolida en los primeros lugares y quién queda rezagado en la pelea por la liguilla.
SHA