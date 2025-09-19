Deportes

¡Imperdible! Así podrás ver todos los partidos de la Jornada 9 de la Liga MX

La Jornada 9 de la Liga MX se jugará del 19 al 21 de septiembre y aquí te decimos en qué canal ver cada partido
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX entra en su Jornada 9 y cada partido se vuelve crucial en la lucha por los primeros lugares de la tabla, que cada vez luce más cerrada. Con duelos que prometen emociones al máximo, te compartimos los horarios y dónde podrás ver cada enfrentamiento.

📌 Viernes 19 de septiembre de 2025

  • Necaxa vs. Puebla | Estadio Victoria | 19:00 hrs | Claro Sports, VIX, Canal 7

  • Cruz Azul vs. Juárez | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 hrs | VIX

  • Mazatlán vs. Atlas | Estadio El Encanto | 21:00 hrs | Canal 7, Tubi

  • Xolos vs. León | Estadio Caliente | 21:05 hrs | FOX

📌 Sábado 20 de septiembre de 2025

  • Pachuca vs. Querétaro | Estadio Hidalgo | 17:00 hrs | FOX

  • Pumas vs. Tigres | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 hrs | Canal 5, TUDN

  • Chivas vs. Toluca | Estadio Akron | 19:07 hrs | Prime Video

  • Monterrey vs. América | Estadio BBVA | 21:05 hrs | Canal 5, TUDN

📌 Domingo 21 de septiembre de 2025

  • Santos vs. Atlético de San Luis | Estadio TSM Corona | 17:00 hrs | VIX

La jornada ofrece choques de alto voltaje como el Monterrey vs. América, el clásico de fieras Pumas vs. Tigres, además de un atractivo Chivas vs. Toluca que promete buen futbol en Guadalajara.

Con la competencia cada vez más cerrada, estos partidos pueden definir quién se consolida en los primeros lugares y quién queda rezagado en la pelea por la liguilla.

