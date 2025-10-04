¡Imparable! Isaac del Toro gana su 14ª carrera del año en Italia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa escribiendo su propia historia en el ciclismo internacional, al conquistar este sábado la edición 108 del Giro de Emilia, una de las carreras más tradicionales del calendario europeo.
La competencia, celebrada sobre un recorrido de 199.2 kilómetros entre Mirandola y San Luca, Italia, concluyó con un emocionante ascenso final en el que Del Toro, de tan solo 21 años, superó por un segundo al británico Tom Pidcock (Q36.5), y por cinco segundos a un grupo de corredores encabezados por Lenny Martínez (Francia), Egan Bernal (Colombia) y Primoz Roglic (Eslovenia), múltiple ganador de esta prueba.
Durante la última subida a San Luca, Pidcock lanzó un ataque en busca de la victoria, pero Del Toro demostró su fuerza y resistencia al responder con un cierre contundente que le permitió cruzar la meta en primer lugar.
Con este triunfo, el corredor del UAE Team Emirates-XRG suma ya 14 victorias en la presente temporada y 17 en total como profesional, consolidándose como una de las figuras emergentes del ciclismo mundial. Además, sucede en el palmarés de esta competencia al esloveno Tadej Pogacar, quien había ganado en ediciones anteriores.
El resultado no solo confirma el gran momento de Del Toro en el pelotón internacional, sino que representa un motivo de orgullo para el ciclismo mexicano, cada vez más presente en escenarios de alto nivel en Europa.
