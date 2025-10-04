¡Imparable! Isaac del Toro gana su 14ª carrera del año en Italia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa escribiendo su propia historia en el ciclismo internacional, al conquistar este sábado la edición 108 del Giro de Emilia, una de las carreras más tradicionales del calendario europeo.

La competencia, celebrada sobre un recorrido de 199.2 kilómetros entre Mirandola y San Luca, Italia, concluyó con un emocionante ascenso final en el que Del Toro, de tan solo 21 años, superó por un segundo al británico Tom Pidcock (Q36.5), y por cinco segundos a un grupo de corredores encabezados por Lenny Martínez (Francia), Egan Bernal (Colombia) y Primoz Roglic (Eslovenia), múltiple ganador de esta prueba.