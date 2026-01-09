¡Imparable! Charlyn Corral anota 57 goles y domina el futbol mundial en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La delantera mexicana Charlyn Corral fue reconocida por segundo año consecutivo como la mejor goleadora del mundo, al sumar 57 anotaciones durante el año 2025, de acuerdo con el ranking oficial de la Federación Internacional de Futbol, Historia y Estadística (IFFHS).

La capitana del Pachuca Femenil firmó una temporada de ensueño con 50 goles en la Liga MX Femenil, además de 7 tantos con la Selección Nacional, coronándose como líder absoluta en las categorías Global y Nacional, y compartiendo el podio internacional con figuras como la polaca Ewa Pajor (45 goles, FC Barcelona) y la británica Katie Wilkinson (42 goles, Rangers de Escocia).

Este nuevo reconocimiento representa el quinto galardón IFFHS para Corral en los últimos tres años y marca su tercera ocasión consecutiva como máxima anotadora nacional.

A lo largo de 2025, Charlyn dominó mes con mes los listados internacionales, siendo la líder global en goles de enero a diciembre, sin ceder una sola jornada en la cima de las clasificaciones. Su desempeño reafirma su lugar como referente del futbol femenil en México y el mundo.