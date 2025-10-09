¡Impagables! Revenden boletos para el Mundial en México hasta en 4 millones de pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de ocho meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la emoción entre los aficionados mexicanos ya se siente con fuerza. La FIFA abrió la primera fase de venta de boletos para quienes participaron en el sorteo, y aunque aún faltan fases oficiales, los precios en plataformas de reventa ya alcanzan cifras que rayan en lo insólito.
De acuerdo con portales como Viagogo, los boletos para el partido inaugural —que se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca, con la Selección Mexicana como protagonista— van desde los 9 mil pesos en categoría 3, hasta los 4 millones de pesos en zonas laterales con vista privilegiada.
México será sede de 13 encuentros del Mundial 2026, junto a Estados Unidos y Canadá. Las sedes nacionales confirmadas son el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara.
Además del partido inaugural, los boletos ya disponibles en reventa incluyen los posibles partidos del Tri el 24 de junio, así como los programados para el 30 de junio y el 5 de julio, correspondientes a Dieciseisavos y Octavos de Final, respectivamente. Aunque los rivales aún no se definen, la demanda es tan alta que estos encuentros ya figuran entre los más buscados en todo el torneo.
Según datos de Viagogo, los partidos en el Estadio Azteca están entre el 25% de los eventos más visitados en su plataforma en las últimas 24 horas. Esta tendencia posiciona a las sedes mexicanas como algunas de las más atractivas a nivel global para los fanáticos del fútbol.
Con la Copa del Mundo regresando a México tras más de 40 años, miles de aficionados mantienen la esperanza de adquirir boletos en las próximas etapas oficiales, buscando cumplir el sueño de vivir la fiesta mundialista en casa.
mrh