¡Impagables! Revenden boletos para el Mundial en México hasta en 4 millones de pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A poco más de ocho meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la emoción entre los aficionados mexicanos ya se siente con fuerza. La FIFA abrió la primera fase de venta de boletos para quienes participaron en el sorteo, y aunque aún faltan fases oficiales, los precios en plataformas de reventa ya alcanzan cifras que rayan en lo insólito.

De acuerdo con portales como Viagogo, los boletos para el partido inaugural —que se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca, con la Selección Mexicana como protagonista— van desde los 9 mil pesos en categoría 3, hasta los 4 millones de pesos en zonas laterales con vista privilegiada.

México será sede de 13 encuentros del Mundial 2026, junto a Estados Unidos y Canadá. Las sedes nacionales confirmadas son el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara.