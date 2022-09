Impactante: colapsa techo de tribuna de estadio Colo-Colo en Chile

Poco después del incidente arribaron Bomberos y vehículos del Servicio de Atención Médica Urgente.

“Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto. En lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen”, dijo el futbolista uruguayo Maximiliano Falcón luego de enterarse de los hechos.