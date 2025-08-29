Impactante choque de Stroll obliga a detener prácticas del GP de Países Bajos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos fue interrumpida este viernes tras un aparatoso accidente del piloto canadiense Lance Stroll, quien perdió el control de su monoplaza en el Circuito de Zandvoort.
El corredor de Aston Martin se estrelló con fuerza contra las barreras de protección al entrar con demasiada velocidad en la peraltada Curva 3, una de las más exigentes del trazado neerlandés. El impacto destrozó por completo el lateral derecho del auto AMR25, lo que obligó a sacar la bandera roja de inmediato.
A pesar de los daños en el vehículo, Stroll logró salir por su propio pie y confirmó por radio que se encontraba bien, lo que representó un gran alivio para su equipo, especialmente considerando su historial de lesiones en las muñecas.
El accidente se registró en los primeros minutos de la sesión, justo cuando los equipos buscaban obtener la mayor cantidad de datos posibles en condiciones de pista seca, ante el pronóstico de lluvias para el resto del fin de semana.
Stroll había mostrado un ritmo competitivo durante la primera práctica, pero un posible error de pilotaje lo dejó fuera antes de tiempo. La escudería Aston Martin enfrentará ahora una larga jornada de trabajo en el garaje, para reparar el vehículo antes de la tercera sesión de prácticas y la clasificación programada para el sábado.
El trazado de Zandvoort ha mostrado ser implacable con los errores. Además del incidente de Stroll, otros pilotos como Max Verstappen también tuvieron despistes y momentos críticos a lo largo de la jornada, evidenciando la dificultad técnica del circuito.
La atención se centrará en la capacidad del equipo británico para reparar el monoplaza y en si Lance Stroll podrá recuperar la confianza necesaria para competir al máximo nivel en el resto del fin de semana.
mrh