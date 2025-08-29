Impactante choque de Stroll obliga a detener prácticas del GP de Países Bajos [VIDEO]

Stroll había mostrado un ritmo competitivo durante la primera práctica, pero un posible error de pilotaje lo dejó fuera antes de tiempo. La escudería Aston Martin enfrentará ahora una larga jornada de trabajo en el garaje, para reparar el vehículo antes de la tercera sesión de prácticas y la clasificación programada para el sábado.

El trazado de Zandvoort ha mostrado ser implacable con los errores. Además del incidente de Stroll, otros pilotos como Max Verstappen también tuvieron despistes y momentos críticos a lo largo de la jornada, evidenciando la dificultad técnica del circuito.

La atención se centrará en la capacidad del equipo británico para reparar el monoplaza y en si Lance Stroll podrá recuperar la confianza necesaria para competir al máximo nivel en el resto del fin de semana.

