Imcufide recibe Acuatlón nacional rumbo a CONADE 2026

Reunió a 100 atletas de distintos estados del país
Participaron clubes locales y representantes de seis ciudades
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Minerva Nashieli Romero y Oliver Tadeo Cruz obtuvieron el primer lugar en la categoría estelar del Acuatlón “Corre, Nada, Corre”, celebrado el pasado domingo 25 de enero en la alberca olímpica “Medallistas Paralímpicos” de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO, administrada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide). El evento contó con la participación de un centenar de atletas provenientes de diversos puntos de la República Mexicana.

La administración municipal encabezada por el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso a disposición la infraestructura deportiva de Imcufide como escenario para que atletas de todo el país se preparen rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

“Competencia preparatoria para la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que se realizará en Veracruz. Se requiere realizar más eventos de calidad y más accesibles para los triatletas”
externó Mauricio Santoyo, titular del Club Tri-Élite

Con un tiempo de 20 minutos y 24 segundos, Minerva Nashieli Romero se adjudicó el sitio de honor en la rama femenil, mientras que Oliver Tadeo Cruz cruzó el arco de meta con un registro de 16 minutos y 03 segundos en la rama varonil.

La competencia reunió a 100 atletas de Cancún, Ciudad de México, Toluca, Sahuayo, Uruapan y Pátzcuaro, así como de diversos clubes locales de Morelia, entre ellos: Tri-Élite, Cder, Britania y Erandeni.

