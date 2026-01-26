Imcufide recibe Acuatlón nacional rumbo a CONADE 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Minerva Nashieli Romero y Oliver Tadeo Cruz obtuvieron el primer lugar en la categoría estelar del Acuatlón “Corre, Nada, Corre”, celebrado el pasado domingo 25 de enero en la alberca olímpica “Medallistas Paralímpicos” de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO, administrada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide). El evento contó con la participación de un centenar de atletas provenientes de diversos puntos de la República Mexicana.

La administración municipal encabezada por el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso a disposición la infraestructura deportiva de Imcufide como escenario para que atletas de todo el país se preparen rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.