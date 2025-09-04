Imcufide prevé primer adelanto del Fondo del Deporte Municipal en noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En noviembre podría consolidarse el primer adelanto del Fondo del Deporte Municipal, destacó Pablo César Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En entrevista, el director explicó que los recursos que se obtienen por medio de las carreras y otros eventos impulsados por el Imcufide se destinan a mantenimientos propios de los recintos deportivos. En este tenor, subrayó que también se está trabajando en consolidar el Fondo del Deporte Municipal.

“Estamos visualizando el tema del fondo del deporte, que estamos también pensándolo para poderlo echar a andar. Yo espero que en el mes de noviembre ya tengamos un adelanto previo (…)”, subrayó Sánchez Silva, a la par de resaltar que también se espera la participación de la iniciativa privada.

En este sentido, Sánchez Silva detalló que en lo que va del año el Imcufide ha recibido cerca de 25 solicitudes de apoyo por parte de atletas morelianos, principalmente en disciplinas como natación y deportes de contacto, quienes buscan competir en otros municipios, estados o países.

Al ser cuestionado sobre los rubros específicos en los que se podría apoyar a los atletas a través del fondo, el director comentó que se planea conformar un comité con las personas y organismos que aporten recursos, para que ahí se analicen y determinen los apoyos correspondientes.

“Morelia tiene mucho talento deportivo y, obviamente, hay que impulsar a los que ya están e impulsar a los que vienen”, puntualizó.

rmr