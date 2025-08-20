Deportes

Imcufide espera reunir mil participantes en la carrera “Morelia por la Patria”

AHOLIBAMA ANDRADE
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) invita a la ciudadanía a participar en la primera edición de la carrera “Morelia por la Patria”, que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre.

En rueda de prensa, el director del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, informó que la competencia iniciará a las 18:00 horas frente a la Catedral de Morelia y contará con una bolsa de premiación de 39 mil pesos a repartirse entre las distintas categorías de las rutas de 5 y 10 kilómetros.

Señaló que las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en las oficinas de la Unidad Deportiva Morelos Indeco o vía digital en www.moreliaporlapatria.com y en www.carreraimcufide.com.

Sobre el costo de inscripción (que incluye un kit con playera, morral y medalla), detalló que es 370 pesos hasta el 7 de septiembre, mientras que en las tres semanas previas al evento será de 420 pesos.

El director señaló que actualmente, ya se cuenta con más de 500 personas inscritas y se espera la participación de alrededor de mil corredores. Sobre las categorías, precisó que habrá rama femenil y varonil en las siguientes divisiones: juvenil (15 a 19 años), libre (20 a 39), máster (40 a 49) y veteranos (50 años en adelante).

Sánchez Silva recalcó que durante la carrera se dispondrá de puntos de hidratación, seguridad vial y personal de atención a emergencias para garantizar la integridad de los participantes.

Finalmente, el director recordó que en lo que va del año el Imcufide ha impulsado cerca de 68 carreras y confió en que “Morelia por la Patria” tenga un buen recibimiento por parte de la ciudadanía, con el objetivo de convertirla en una tradición anual.

imcufide
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Grid
Morelia por la Patria

