Imcufide espera reunir mil participantes en la carrera “Morelia por la Patria”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) invita a la ciudadanía a participar en la primera edición de la carrera “Morelia por la Patria”, que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre.

En rueda de prensa, el director del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, informó que la competencia iniciará a las 18:00 horas frente a la Catedral de Morelia y contará con una bolsa de premiación de 39 mil pesos a repartirse entre las distintas categorías de las rutas de 5 y 10 kilómetros.

Señaló que las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en las oficinas de la Unidad Deportiva Morelos Indeco o vía digital en www.moreliaporlapatria.com y en www.carreraimcufide.com.

Sobre el costo de inscripción (que incluye un kit con playera, morral y medalla), detalló que es 370 pesos hasta el 7 de septiembre, mientras que en las tres semanas previas al evento será de 420 pesos.

El director señaló que actualmente, ya se cuenta con más de 500 personas inscritas y se espera la participación de alrededor de mil corredores. Sobre las categorías, precisó que habrá rama femenil y varonil en las siguientes divisiones: juvenil (15 a 19 años), libre (20 a 39), máster (40 a 49) y veteranos (50 años en adelante).