Imcufide, en espera de lineamientos para rehabilitación de canchas con programa federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia podría acceder al programa federal “Mundial Social 2026”, a través del cual se contempla la rehabilitación de entre dos y tres canchas de fútbol en la capital michoacana, informó Pablo César Sánchez Silva, director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En entrevista colectiva, el director señaló que hasta el momento únicamente se ha tenido un primer acercamiento mediante una llamada por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por lo que aún no existe una aprobación formal para que el municipio participe en dicho programa.

No obstante, comentó que desde la Conade se les consultó si existía interés por parte del Imcufide para integrarse a dicha estrategia, ante la posibilidad de rehabilitar dos o tres canchas deportivas. Ante esto, indicó que ahora deberán esperar los lineamientos oficiales para poder presentar una propuesta y definir una ruta de trabajo.