Deportes

Iker Casillas, Xavi y Rafa Márquez: leyendas vivas llegan al Estadio Akron

Clásico, pero con sabor a leyenda: el Real Madrid y el Barça se reencuentran en tierra mexicana
Iker Casillas, Xavi y Rafa Márquez: leyendas vivas llegan al Estadio Akron
ESPECIAL
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guadalajara se alista para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial. El próximo 3 de marzo de 2026, el Estadio Akron será sede de la primera Copa de Leyendas, un enfrentamiento histórico entre íconos del Real Madrid y el FC Barcelona, dos de los clubes más emblemáticos del planeta.

Cinco campeones del mundo y leyendas vivas del balompié internacional se reunirán en un solo campo, entre ellos Iker Casillas, Xavi Hernández, Carles Puyol, David Villa, Fernando Hierro y Fernando Morientes, ofreciendo a la afición mexicana una experiencia irrepetible.

Rafa Márquez, orgullo nacional

El encuentro contará con un sabor especial para México gracias a la participación de Rafael Márquez, figura fundamental del fútbol nacional, exjugador del Barcelona y actual auxiliar técnico de la Selección Mexicana. Márquez está proyectado como entrenador rumbo al Mundial de 2030, lo que añade un componente emocional y simbólico al evento.

¿Por qué es histórico?

No se trata solo de un partido, sino de una celebración del legado del fútbol. El evento une generaciones de aficionados en torno a los valores del deporte, la nostalgia por las grandes gestas futbolísticas y la proyección internacional de Guadalajara como ciudad sede del Mundial 2026.

Según los organizadores, se espera una asistencia superior a los 20,000 visitantes foráneos, con una derrama económica estimada de 400 millones de pesos, lo que consolida a Jalisco como epicentro del deporte y el entretenimiento en México.

Boletos: preventa y venta general

La Gran Venta HSBC se llevará a cabo los días 12 y 13 de enero a las 11:00 a.m., mientras que la venta general iniciará el 14 de enero. La demanda será alta, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación.

SHA

Guadalajara
Real Madrid vs Barcelona
Copa de Leyendas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com