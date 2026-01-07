Iker Casillas, Xavi y Rafa Márquez: leyendas vivas llegan al Estadio Akron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guadalajara se alista para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial. El próximo 3 de marzo de 2026, el Estadio Akron será sede de la primera Copa de Leyendas, un enfrentamiento histórico entre íconos del Real Madrid y el FC Barcelona, dos de los clubes más emblemáticos del planeta.

Cinco campeones del mundo y leyendas vivas del balompié internacional se reunirán en un solo campo, entre ellos Iker Casillas, Xavi Hernández, Carles Puyol, David Villa, Fernando Hierro y Fernando Morientes, ofreciendo a la afición mexicana una experiencia irrepetible.

Rafa Márquez, orgullo nacional

El encuentro contará con un sabor especial para México gracias a la participación de Rafael Márquez, figura fundamental del fútbol nacional, exjugador del Barcelona y actual auxiliar técnico de la Selección Mexicana. Márquez está proyectado como entrenador rumbo al Mundial de 2030, lo que añade un componente emocional y simbólico al evento.

¿Por qué es histórico?

No se trata solo de un partido, sino de una celebración del legado del fútbol. El evento une generaciones de aficionados en torno a los valores del deporte, la nostalgia por las grandes gestas futbolísticas y la proyección internacional de Guadalajara como ciudad sede del Mundial 2026.

Según los organizadores, se espera una asistencia superior a los 20,000 visitantes foráneos, con una derrama económica estimada de 400 millones de pesos, lo que consolida a Jalisco como epicentro del deporte y el entretenimiento en México.