Ignacio Ambriz estaría cerca de dirigir en la MLS y rechaza al Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El entrenador mexicano Ignacio "Nacho" Ambriz estaría a punto de convertirse en nuevo director técnico de un equipo top de la Major League Soccer (MLS), luego de rechazar una propuesta para volver a dirigir en la Liga MX.

De acuerdo con el periodista Carlos Ponce de León, el Club Puebla buscó a Ambriz como primera opción para reemplazar a Pablo Guede, tras la goleada de 7-0 que sufrió el equipo frente a Tigres. Sin embargo, el estratega habría declinado la oferta debido a que tiene avanzado un proyecto con un club competitivo de la MLS.

“Está por cerrar su llegada a la MLS con un equipo competitivo”, afirmó el periodista en su columna para Diario Récord.

Aunque aún no se ha revelado el nombre del equipo, se espera que en los próximos días se confirme su arribo a la liga estadounidense, lo que marcaría la primera experiencia de Ambriz como entrenador principal fuera de México.