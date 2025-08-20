Ignacio Ambriz estaría cerca de dirigir en la MLS y rechaza al Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El entrenador mexicano Ignacio "Nacho" Ambriz estaría a punto de convertirse en nuevo director técnico de un equipo top de la Major League Soccer (MLS), luego de rechazar una propuesta para volver a dirigir en la Liga MX.
De acuerdo con el periodista Carlos Ponce de León, el Club Puebla buscó a Ambriz como primera opción para reemplazar a Pablo Guede, tras la goleada de 7-0 que sufrió el equipo frente a Tigres. Sin embargo, el estratega habría declinado la oferta debido a que tiene avanzado un proyecto con un club competitivo de la MLS.
“Está por cerrar su llegada a la MLS con un equipo competitivo”, afirmó el periodista en su columna para Diario Récord.
Aunque aún no se ha revelado el nombre del equipo, se espera que en los próximos días se confirme su arribo a la liga estadounidense, lo que marcaría la primera experiencia de Ambriz como entrenador principal fuera de México.
Ignacio Ambriz ha tenido una carrera diversa en los banquillos. Fue auxiliar de Javier Aguirre en equipos como Osasuna y Atlético de Madrid, y más tarde dirigió a varios clubes en México, incluyendo San Luis, Chivas, Querétaro, Necaxa, América, León, Toluca y Santos Laguna.
Entre sus logros destacan el título de la Liga MX con León en el Apertura 2020, la Copa MX con Necaxa en 2018 y la Liga de Campeones de la Concacaf con América en 2016.
No obstante, su última etapa al frente de Santos Laguna en 2024 resultó complicada: en 31 partidos sumó solo seis victorias, seis empates y 19 derrotas.
Con este nuevo paso, Ignacio Ambriz buscaría revitalizar su carrera y demostrar su capacidad en el ámbito internacional.
