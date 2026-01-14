Icónico estadio de la Liga MX cambia de nombre en medio del Clausura 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de enero de 2026, el Atlético de San Luis dejará atrás uno de los nombres más emblemáticos del fútbol potosino: el Estadio Alfonso Lastras pasará a llamarse oficialmente Estadio Libertad Financiera, como parte de una nueva etapa institucional para el club.

El anuncio fue dado a conocer por medio de un comunicado oficial y difundido en las redes sociales del equipo. Esta decisión surge de una alianza estratégica con la institución mexicana Libertad Financiera, con la cual el club comparte valores como el compromiso social, el arraigo local y la visión de desarrollo comunitario.

“Nuestros sueños se construyen con Libertad”, fue el lema elegido para presentar el nuevo nombre, que simboliza una transformación profunda en la imagen del club.