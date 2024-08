“Hoy todos me quieren agarrar a patadas”: Mario García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras perder 4-1 ante Tapatío en su debut de local en el Torneo Apertura 2024 de la Liga Expansión MX, el director técnico del Atlético Morelia, Mario García, admitió estar avergonzado por el resultado y el funcionamiento que tuvo el equipo ante su afición en el estadio Morelos.

En conferencia de prensa después de que se reprogramó el partido para este viernes por el apagón de una zona del estadio Morelos, el entrenador enfatizó que está consciente en que tiene que trabajar más para aspirar a ser campeones al final del Torneo.

“Hoy me quieren agarrar a patadas todos, es más, me pongo, con justa razón, qué les digo, ¿vergüenza, apenado?, pues sí. Me estoy matando para trabajar y ser campeón, vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

Insistió en que independientemente del nombre del equipo, Atlético o Monarcas, no están representando como se debe a la ciudad y al estado, aunque, reconoció, que un factor de la goleada fue porque ordenó no dejar de atacar.

“Sin entrar en escudos o no, creo que esta plaza, este equipo, el nombre de Atlético Morelia o Monarcas, para mí es lo mismo, es el equipo que representa a este estado, en Primera División por mucho tiempo, y hoy lo que duele es no representarlo bien. Yo les dije, o nos morimos en el intento o pasa lo que pasó”, aceptó.