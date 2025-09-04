¡Hoy inicia la NFL! Cowboys vs Eagles, pasión y odio en Filadelfia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche arranca oficialmente la temporada 2025 de la NFL con un duelo cargado de historia, orgullo y rivalidad: los Eagles de Filadelfia reciben a los Cowboys de Dallas en el Lincoln Financial Field, en lo que promete ser un electrizante kickoff divisional.

Los Eagles, flamantes campeones del Super Bowl LIX, inician la defensa de su título ante su público con un objetivo claro: mantener su dominio en la NFC Este. Jalen Hurts, mariscal de campo y Jugador Más Valioso de la temporada pasada, liderará el ataque de Filadelfia con la intención de extender su invicto en partidos inaugurales (actualmente con marca de 4-0).

Por su parte, los Cowboys enfrentan un inicio de campaña complicado. El equipo texano resentirá la ausencia de su estrella defensiva, Micah Parsons, quien en la temporada baja fue transferido a los Packers de Green Bay, dejando un hueco difícil de llenar en la línea defensiva. Este será además el primer reto de Brian Schottenheimer como nuevo head coach de Dallas.

Con el respaldo de una sólida línea ofensiva y figuras como A.J. Brown, DeVonta Smith y el recién incorporado Saquon Barkley, los Eagles parten como favoritos para llevarse la victoria en este esperado arranque.