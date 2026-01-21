Horario, canal y más: lo que debes saber del México vs Panamá

Panamá ha sido un rival recurrente para el Tri, con saldo positivo para los mexicanos. Uno de los recuerdos más recientes fue en la Concacaf Nations League 2019, cuando México venció 3-0 con goles de Raúl Jiménez (2) y Edson Álvarez.

Además, destacan dos goleadas históricas: 7-1 en 2000 y 5-0 en 2005, ambas con goles de Rafael Márquez.

✍🏽El dato histórico

México ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1938, celebrados precisamente en Panamá. En esa edición, participaron selecciones absolutas.

📺Dónde ver el partido

La transmisión del encuentro estará disponible en televisión abierta y plataformas digitales: