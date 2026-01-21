Horario, canal y más: lo que debes saber del México vs Panamá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Panamá este jueves 22 de enero en un partido amistoso internacional, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El encuentro, que se disputará en el Estadio Rommel Fernández a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), forma parte del calendario de preparación del conjunto dirigido por Javier Aguirre. El estratega busca definir su once base y afinar detalles tácticos ante un rival conocido del área de la CONCACAF.
Panamá ha sido un rival recurrente para el Tri, con saldo positivo para los mexicanos. Uno de los recuerdos más recientes fue en la Concacaf Nations League 2019, cuando México venció 3-0 con goles de Raúl Jiménez (2) y Edson Álvarez.
Además, destacan dos goleadas históricas: 7-1 en 2000 y 5-0 en 2005, ambas con goles de Rafael Márquez.
México ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1938, celebrados precisamente en Panamá. En esa edición, participaron selecciones absolutas.
La transmisión del encuentro estará disponible en televisión abierta y plataformas digitales:
Canal 5
Azteca 7
TUDN
VIX+
Raúl Rangel suma ocho partidos con selección mayor, con tres porterías imbatidas.
Israel Reyes ha disputado tres encuentros ante Panamá, todos con victoria para México.
Carlos Rodríguez, uno de los más experimentados del actual grupo, acumula 65 partidos internacionales.
El duelo será también una oportunidad para que nuevos talentos se muestren en el esquema de Aguirre, mientras se consolida el proyecto que representará a México en su Mundial como anfitrión.
SHA