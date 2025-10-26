Hombre muere tras ser detenido en el Estadio Olímpico luego del Cruz Azul y Monterrey

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre murió la noche del sábado tras un incidente con personal de seguridad del Estadio Olímpico Universitario, luego del partido entre Cruz Azul y Monterrey.
Según un comunicado emitido por la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, el fallecido se encontraba en aparente estado de ebriedad y agredió verbal y físicamente a elementos de seguridad mientras se realizaba el desalojo del recinto.
El reporte indica que la persona fue sometida por el personal de seguridad y entregada a las autoridades. Durante su traslado, sufrió un desvanecimiento. Paramédicos acudieron para atenderlo, pero a pesar de los intentos de reanimación, se confirmó su fallecimiento por ausencia de signos vitales.
La UNAM solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.
Cuatro personas, incluido el personal de seguridad involucrado, están siendo investigadas por el Ministerio Público. La UNAM aseguró que se entregarán todos los elementos de prueba disponibles para esclarecer los hechos.
rmr