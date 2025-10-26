Hombre muere tras ser detenido en el Estadio Olímpico luego del Cruz Azul y Monterrey

El reporte indica que la persona fue sometida por el personal de seguridad y entregada a las autoridades. Durante su traslado, sufrió un desvanecimiento. Paramédicos acudieron para atenderlo, pero a pesar de los intentos de reanimación, se confirmó su fallecimiento por ausencia de signos vitales.

La UNAM solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Cuatro personas, incluido el personal de seguridad involucrado, están siendo investigadas por el Ministerio Público. La UNAM aseguró que se entregarán todos los elementos de prueba disponibles para esclarecer los hechos.

rmr