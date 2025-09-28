¡Histórico! Raúl Jiménez llega a 60 goles en Inglaterra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero mexicano Raúl Jiménez hizo historia este fin de semana al convertirse en el primer futbolista mexicano en alcanzar los 60 goles en la Premier League.
El gol llegó apenas al minuto 3 del duelo entre Aston Villa y Fulham, cuando Jiménez se anticipó a la defensa y remató de cabeza un tiro de esquina cobrado por Sasa Lukic. Con ese tanto, el atacante suma una cifra simbólica que lo coloca entre los 90 máximos anotadores históricos de la liga inglesa.
Jiménez, quien inició su carrera europea en el Atlético de Madrid y luego brilló con el Wolverhampton, mantiene su vigencia en el fútbol inglés como uno de los delanteros más consistentes de la última década.
Minutos después de su anotación, el mexicano tuvo que salir del encuentro por una molestia física. Aunque la lesión preocupa, el gol histórico quedó registrado como uno de los hitos más importantes de su carrera y del fútbol mexicano en Europa.
BCT