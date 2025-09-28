¡Histórico! Raúl Jiménez llega a 60 goles en Inglaterra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero mexicano Raúl Jiménez hizo historia este fin de semana al convertirse en el primer futbolista mexicano en alcanzar los 60 goles en la Premier League.

El gol llegó apenas al minuto 3 del duelo entre Aston Villa y Fulham, cuando Jiménez se anticipó a la defensa y remató de cabeza un tiro de esquina cobrado por Sasa Lukic. Con ese tanto, el atacante suma una cifra simbólica que lo coloca entre los 90 máximos anotadores históricos de la liga inglesa.