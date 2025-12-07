¡Histórico! Lando Norris conquista su primer título de F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una de las definiciones más emocionantes y cerradas de los últimos tiempos, Lando Norris se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 2025, tras finalizar en el tercer lugar del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada disputada este domingo en el circuito de Yas Marina.

El piloto de McLaren alcanzó así 423 puntos, dos más que Max Verstappen (421), quien ganó la carrera, y trece más que su compañero de equipo, Oscar Piastri (410), en una batalla que se definió por detalles mínimos, estrategia perfecta y nervios de acero.

A sus 26 años, Lando Norris entra a la historia como el piloto número 35 en ser campeón de la Fórmula 1. Además, es el tercer británico en consagrarse campeón con McLaren, tras leyendas como James Hunt y Lewis Hamilton.

Norris, que había sido señalado durante años como una promesa, finalmente materializó todo su potencial en una temporada marcada por la regularidad, la inteligencia táctica y un ritmo que fue de menos a más.