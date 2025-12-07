¡Histórico! Lando Norris conquista su primer título de F1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una de las definiciones más emocionantes y cerradas de los últimos tiempos, Lando Norris se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 2025, tras finalizar en el tercer lugar del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada disputada este domingo en el circuito de Yas Marina.
El piloto de McLaren alcanzó así 423 puntos, dos más que Max Verstappen (421), quien ganó la carrera, y trece más que su compañero de equipo, Oscar Piastri (410), en una batalla que se definió por detalles mínimos, estrategia perfecta y nervios de acero.
A sus 26 años, Lando Norris entra a la historia como el piloto número 35 en ser campeón de la Fórmula 1. Además, es el tercer británico en consagrarse campeón con McLaren, tras leyendas como James Hunt y Lewis Hamilton.
Norris, que había sido señalado durante años como una promesa, finalmente materializó todo su potencial en una temporada marcada por la regularidad, la inteligencia táctica y un ritmo que fue de menos a más.
Norris sabía que no necesitaba ganar, sólo terminar dentro del podio. Y lo hizo con precisión quirúrgica.
Max Verstappen hizo lo suyo: dominó desde el inicio y se llevó su triunfo número 71 en la F1, el octavo de la temporada.
Oscar Piastri, optó por un manejo agresivo que lo dejó segundo en la meta.
Y Lando Norris, mantuvo la calma. Largó segundo, cuidó neumáticos, escuchó a su muro de ingenieros y se aseguró el tercer lugar, suficiente para alzarse como campeón.
Lando Norris – 423 pts
Max Verstappen – 421 pts
Oscar Piastri – 410 pts
Una diferencia mínima pero crucial: dos puntos separaron a Norris del tricampeón Verstappen, en una de las definiciones más cerradas de la era moderna.
Con esta victoria, McLaren rompe una sequía de más de una década sin títulos de pilotos. El último había sido Lewis Hamilton en 2008. El triunfo de Norris marca una nueva era para la escudería británica, que además coloca a dos pilotos (Norris y Piastri) en el Top 3 de la temporada.
