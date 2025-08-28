¡Histórico! equipo de cuarta elimina al Manchester United

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una hazaña digna de leyenda: Grimsby Town, un modesto club de la cuarta división del fútbol inglés, dio la sorpresa del año al eliminar al poderoso Manchester United en la Copa de la Liga 2025/26, tras una dramática tanda de penales que concluyó 12-11 en el histórico estadio Blundell Park, con 126 años de historia.

La gesta se produjo en un escenario cargado de emociones: los hinchas del Grimsby invadieron el campo para celebrar un resultado considerado el mayor logro en la historia del club costero del este de Inglaterra.

El encuentro parecía encaminarse hacia una hazaña aún más temprana. El United se vio sorprendido con un 2-0 en contra durante la primera mitad. No obstante, en la segunda parte, el técnico portugués Ruben Amorim buscó recomponer el rumbo y consiguió el empate gracias a los goles del camerunés Bryan Mbeumo al minuto 75 y del británico Harry Maguire al 89.

Sin tiempo extra, el duelo se definió en la tanda de penales. Cada ejecución cargaba tensión hasta que el propio Mbeumo, verdugo y héroe parcial, falló su disparo al poste, sellando la gloria para el Grimsby con el 12-11 definitivo.

La eliminación se suma al mal arranque del United en la Premier League, donde apenas suma un punto en dos jornadas: un empate ante el Fulham (1-1) y una derrota en Old Trafford frente al Arsenal (0-1). El panorama se complica para Amorim, cuestionado ya la temporada pasada tras concluir en la parte baja de la tabla.