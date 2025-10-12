¡Histórica! Gabriela Rodríguez gana primera medalla mundial para el tiro mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tiradora olímpica mexicana Gabriela Rodríguez hizo historia este domingo al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Escopeta ISSF, celebrado en Atenas, Grecia, dentro de la modalidad skeet femenil.

Con una puntuación final de 54 puntos, Rodríguez se colocó en el segundo lugar del podio, superada solo por la estadounidense Samantha Simonton, quien logró 57, y por encima de la sueca Victoria Larrson, que obtuvo 44. Se trata de la primera medalla para México en un Mundial de esta disciplina.