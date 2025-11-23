Higuera tras la eliminación del Atlético Morelia: ‘El ascenso llegará, no lo duden’

Uno de los puntos más contundentes del mensaje fue el anuncio de una depuración interna:

“Seguimos eliminando el peso muerto y limpiando al club de malas prácticas y gente que no comulga con el fútbol profesional e íntegro.”

Además, advirtió que en el Atlético Morelia habrá cero tolerancia a cualquier acto que dañe al futbol, ya sea dentro o fuera de la cancha.

Cerró el mensaje con una promesa clara a la afición:

“¡Seguimos de pie para construir el próximo capítulo de nuestra historia! Y ese será el ascenso a la primera división, ¡no lo duden!”

El equipo moreliano volvió al protagonismo en este último año y mantiene el objetivo firme de regresar al máximo circuito del futbol mexicano.

BCT