Higuera tras la eliminación del Atlético Morelia: ‘El ascenso llegará, no lo duden’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la eliminación del Atlético Morelia en las semifinales del torneo de la Liga de Expansión MX, el presidente y dueño del club, José Luis Higuera, envió un mensaje directo a jugadores, cuerpo técnico y afición, donde reconoció el esfuerzo colectivo pero también advirtió que el club continuará con una limpieza interna y con tolerancia cero ante malas prácticas.
“Gracias por su entrega y compromiso. Aunque no logramos el objetivo de llegar a la final, quiero reconocer el esfuerzo de nuestros jugadores, la pasión de nuestra afición y el trabajo incansable de nuestro staff”, escribió Higuera en redes sociales.
El directivo también reflexionó sobre la forma en que el equipo fue eliminado en dos torneos consecutivos sin perder en las series, y recalcó que el compromiso debe demostrarse desde el arranque del torneo:
“Debemos demostrarlo durante la fase de liga y liguilla. Dos torneos que somos eliminados sin perder las series demuestra que debemos ser los mejores desde pretemporada y no solo al final.”
Uno de los puntos más contundentes del mensaje fue el anuncio de una depuración interna:
“Seguimos eliminando el peso muerto y limpiando al club de malas prácticas y gente que no comulga con el fútbol profesional e íntegro.”
Además, advirtió que en el Atlético Morelia habrá cero tolerancia a cualquier acto que dañe al futbol, ya sea dentro o fuera de la cancha.
Cerró el mensaje con una promesa clara a la afición:
“¡Seguimos de pie para construir el próximo capítulo de nuestra historia! Y ese será el ascenso a la primera división, ¡no lo duden!”
El equipo moreliano volvió al protagonismo en este último año y mantiene el objetivo firme de regresar al máximo circuito del futbol mexicano.
