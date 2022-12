Higuera dice a Figueroa que no haga "pancho"; al final sí lo dejaron entrar a cancha

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exjugador “Fantasma” Figueroa explotó contra el Atlético Morelia porque le impidieron el acceso a la cancha anexa al Estadio Morelos, esto luego de que acompañó a su hijo a un entrenamiento.

A través de Twitter afirmó que uno de los vigilantes de la cancha del Atlético Morelia impidió la entrada a la cancha por órdenes de la Administración.

“Urge que a los trabajadores del @C_A_Morelia le cuenten un poco de la historia de este equipo mi chavo me dice papá acompáñame al entrenamiento al Morelia cancha anexa y no me dejaban pasar porque era orden, orden de quien pregunte, Administración hahaha 141 razones”.

Poco después, el presidente del Club Atlético Morelia, José Luis Higuera tomo las redes sociales para recordarle al Fantasma Figueroa que en múltiples ocasiones le han demostrado el lugar que tiene en el Club, pero mencionó que es injusto que por el “resbalón” de un vigilante haga un “pancho”.

“Canijo! Hemos jugado golf, te hemos invitado a partidos, hicimos una playera para ti edición especial y la recaudación de dinero íntegra para ti y por un resbalón de un vigilante haces todo un pancho”.