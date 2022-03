Hernán Cristante revela que jugadores del Querétaro han recibido amenazas

Este lunes el equipo acudió el plantel a las instalaciones del club, pero no realizaron entrenamiento ya que no se sienten anímicamente en condiciones "Mis jugadores han recibido amenazas de muerte, no están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse. El equipo emocionalmente está quebrado".

El estratega señaló que sobre las amenazas, que han sido vía redes sociales, se van a tomar cartas en el asunto y a levantar las denuncias correspondientes.

AC