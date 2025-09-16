Henry Martín sufre esguince de rodilla; su recuperación será según evolución

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Club América informó este lunes que su delantero Henry Martín, presenta un esguince en la rodilla izquierda, lesión que lo mantendrá bajo observación médica durante los próximos días.

De acuerdo con el parte médico difundido por el equipo azulcrema, el tiempo de recuperación del atacante y seleccionado nacional estará sujeto a la evolución de su lesión, sin precisar un plazo estimado de regreso a las canchas.

El yucateco ha sido pieza clave para el América en las últimas temporadas, no solo como goleador, sino también como referente en la ofensiva y líder dentro del vestidor. La noticia genera incertidumbre entre la afición, ya que el club se encuentra en plena competencia de Liga MX y torneos internacionales.