Helmut Marko, el crítico de Checo Pérez con pocos logros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Helmut Marko es un expiloto de automovilismo y actual asesor de la escudería Red Bull Racing en Fórmula 1, quien ha comenzado a desagradar a los fans del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez luego de una serie de comentarios en su contra.

Sin embargo más inconformidad ha causado que el expiloto nacido en Graz, Austria en 1943, durante su trayectoria profesional no logró nada parecido a la gloria que ha alcanzado el tapatío.

Dentro de sus logros Helmut Marko resultó ganador de las 24 Horas de Le Mans de 1971, con un Porsche 917K formando equipo con Gijs van Lennep. Además participó en nueve Grandes Premios de Fórmula 1, pero no obtuvo ningún título.

Apenas unos días antes del Gran Premio de Bélgica Helmut dijo que el rendimiento de ‘Checo’ Pérez era irregular por su condición de “sudamericano” lo cual desató una serie de críticas a nivel mundial e incluso seguidores del máximo circuito de velocidad iniciaron una campaña para “vetar” a Helmut Marko de Red Bull y de la Fórmula 1.

“Estamos positivamente sorprendidos por lo bueno que fue aquí. Fue una vuelta increíble, la completó fácilmente, sin dudar. Como sudamericano Sergio ‘Checo’ Pérez generalmente tiene muchos altibajos”, declaró al medio Sky Sports Alemania.

De esta forma iniciaron una petición llamada Zero tolerance for RACISM in Formula 1 - Helmut Marko a través del portal change.org.

Cabe recordar que Checo Pérez obtuvo el segundo lugar en el Circuito de Spa-Francorchamps, detrás de Max Verstappen, con lo que lograron el 1-2 en el podio.

Antecedentes

Luego de que el mexicano perdiera el tercer lugar en el GP de Francia 2022, Helmut Marko comentó que “tal vez -Checo- se tomó un tequila ayer” y mencionó que “estaba durmiendo tras el reinicio de la carrera”.

Asimismo criticó su rendimiento en la clasificación del GP de Hungría del 2022.

Los logros de Checo

Con tan solo 32 años de edad Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como ‘Checo’ Pérez, ha participado en más de 200 Grandes Premios a lo largo de su carrera en la Fórmula 1.

El jalisciense ha ganado en tres ocasiones en la Fórmula 1; una con Racing Point (Gran Premio de Sakhir 2020) y dos con Red Bull Racing (Gran Premio Azerbaiyán 2021 y Gran Premio de Mónaco 2022).

Además ha subido al podio en varias ocasiones, la primera, apenas un año después de haber debutado en la Fórmula uno, esto en el Gran Premio de Malasia 2012.

