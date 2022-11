Hay jugadores que no serán renovados en Atlético Morelia: José Luis Higuera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente del Club Atlético Morelia, José Luis Higuera, reveló que hay jugadores que terminarán contrato, pero no serán renovados para el próximo semestre de la Liga de Expansión MX, luego de haber quedado eliminados en cuartos de final del Torneo Apertura 2022 hace unas semanas.

En el programa "La Jaula del Canario" de Canarios TV, el presidente aclaró que por el momento no dará a conocer los nombres de los jugadores que no serán renovados por estrategia deportiva y porque no conviene que sigan en el club.