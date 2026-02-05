Hasta 6 mil pesos por estacionarse en el Mundial 2026; alerta entre aficionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de cinco meses para que inicie la Copa del Mundo 2026, continúan revelándose detalles sobre la organización del torneo, y uno de ellos ha generado preocupación entre los aficionados: el elevado costo del estacionamiento en algunas sedes, especialmente en Estados Unidos.

La información fue dada a conocer por el periodista Henry Bushnell, para el medio The Athletic, quien reportó que la FIFA confirmó precios que superan incluso el costo de algunos boletos más accesibles para la fase de grupos.

Estacionamientos más caros que los boletos

Para el partido inaugural del 12 de junio en Los Ángeles, entre Estados Unidos y Paraguay, estacionar un automóvil podría costar entre 250 y 300 dólares —aproximadamente de 4 mil a casi 6 mil pesos mexicanos, según el tipo de cambio—.

Esta cifra rebasa el costo estimado de las entradas más económicas del Mundial, que rondan los 5 mil pesos para ciertos encuentros de la primera ronda.

Pese al costo, el pago no garantiza cercanía al estadio, ya que algunos espacios asignados se encuentran a más de un kilómetro del acceso principal, lo que obligará a los asistentes a caminar varios minutos antes de ingresar. La situación ha generado inconformidad debido a que impactará directamente en el presupuesto de quienes planean asistir al torneo.

¿Y en México?

Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado los precios del estacionamiento en las sedes mexicanas: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Sin embargo, se prevé que el costo supere los mil pesos, debido a la alta demanda y a la tendencia de tarifas elevadas en eventos de gran magnitud.

A la espera de más información oficial, todo apunta a que el Mundial 2026 no solo traerá emociones en la cancha, sino también gastos adicionales significativos para los aficionados que deseen vivir la experiencia completa.

mrh