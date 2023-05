Harían homenaje póstumo a “La Tota” en Morelia

Esta no sería la primera ocasión que en Morelia se haga un homenaje al ex entrenador, pues en febrero de 2020 en la antigua franquicia de primera división de Monarcas Morelia reconoció en vida la trayectoria de La Tota, aunque en esa ocasión no pudo asistir por su estado de salud.

En ese homenaje estuvo presente el hijo del ex portero de la selección mexicana y cinco veces mundialista, quien fue el encargado de develar una placa con el nombre de Antonio Carbajal en una de las avenidas del Estadio Morelos, así como una playera con el número uno y el nombre de La Tota Carbajal en la espalda.

A través de un video, en esa ocasión Antonio Carbajal mandó un breve mensaje a la afición: Soy muy emotivo, tengo 90 años ya, y claro que recordar es vivir, recuerdo las tantas alegrías que dimos”.

AC