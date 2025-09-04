Hamilton homenajeará a Nikki Lauda en el GP de Monza con casco especial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gran Premio de Italia 2025 será más que una carrera para Lewis Hamilton, quien, por primera vez como piloto de Ferrari, correrá en el legendario circuito de Monza rindiendo un homenaje al tricampeón mundial Niki Lauda, ícono del automovilismo y de la escudería italiana.

Hamilton portará un casco con detalles inspirados en el diseño que usó Lauda durante su consagración como campeón del mundo en 1975 con el Ferrari 312T, monoplaza que marcó época en la Fórmula 1 y cumple este año 50 años de historia.

Aunque Lauda ganó tres campeonatos del mundo (1975, 1977 y 1984), sólo logró subir a lo más alto del podio en Monza en dos ocasiones: en 1978 y 1984. Sin embargo, su legado permanece como uno de los más influyentes en la F1 moderna, tanto por su talento como por su resiliencia tras su accidente en Nürburgring.