¡Habrá Clásico Nacional y Tigres vs Cruz Azul en semifinales!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX Femenil entra en su etapa más apasionante con las semifinales del Torneo Apertura 2025, donde cuatro potencias del fútbol mexicano femenil se enfrentarán en duelos electrizantes que prometen historia, emoción y goles.

Tras una intensa ronda de cuartos de final, América, Chivas, Tigres y Cruz Azul se convirtieron en las protagonistas de esta nueva página dorada del balompié nacional. La gran sorpresa: el pase histórico de Cruz Azul, que dejó fuera a las vigentes campeonas, Pachuca, con una goleada de 5-0 como visitante.

En el camino a la final, las Águilas del América confirmaron su estatus de favoritas al arrasar con Rayadas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tras un empate 1-1 en la ida, el conjunto capitalino apabulló 5-0 en la vuelta, mostrando un despliegue ofensivo letal.