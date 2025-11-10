¡Habrá Clásico Nacional y Tigres vs Cruz Azul en semifinales!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga MX Femenil entra en su etapa más apasionante con las semifinales del Torneo Apertura 2025, donde cuatro potencias del fútbol mexicano femenil se enfrentarán en duelos electrizantes que prometen historia, emoción y goles.
Tras una intensa ronda de cuartos de final, América, Chivas, Tigres y Cruz Azul se convirtieron en las protagonistas de esta nueva página dorada del balompié nacional. La gran sorpresa: el pase histórico de Cruz Azul, que dejó fuera a las vigentes campeonas, Pachuca, con una goleada de 5-0 como visitante.
En el camino a la final, las Águilas del América confirmaron su estatus de favoritas al arrasar con Rayadas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tras un empate 1-1 en la ida, el conjunto capitalino apabulló 5-0 en la vuelta, mostrando un despliegue ofensivo letal.
Por su parte, Chivas venció 2-0 a Toluca en el juego de vuelta, asegurando su pase con un global de 4-2. Esto prepara el terreno para una nueva edición del Clásico Nacional Femenil, con América y Guadalajara luchando por la gloria.
En la otra llave, las Tigres siguen firmes en su reinado de consistencia. Con una victoria por la mínima ante FC Juárez y un empate sin goles en la vuelta, avanzaron con oficio y experiencia. Su rival será una Cruz Azul que llega motivada y con hambre de seguir haciendo historia.
Juegos de ida – Jueves 13 de noviembre:
Cruz Azul vs Tigres – 18:00 h, Estadio Olímpico Universitario
Chivas vs América – 20:07 h, Estadio Akron
Juegos de vuelta – Domingo 16 de noviembre:
Tigres vs Cruz Azul – 17:00 h, Estadio Universitario
América vs Chivas – 19:00 h, Estadio Ciudad de los Deportes
RPO