Haaland desbanca a Lionel Messi como mejor jugador del mundo

Y es que, tras ser reconocido por la UEFA como mejor jugador durante la temporada, todo hacía presagiar que el The Best lo ganaría el noruego, no Messi, quien desde hace algún tiempo cambió la liga española por la francesa, primero, para después ir a dar a la MLS de los Estados Unidos, algo por lo que para futbolistas de la talla de Lothar Matthaus el galardón había sido injusto.

Tal vez porque sabía que no iba a ganar, el jugador del Manchester City hizo el vacío a la FIFA, pero, en cambio, sí acudió a Dubái para recibir el premio a mejor jugador este año, por encima del astro argentino.

Además de Haaland, en los Globe Soccer Awards celebrados en los Emiratos Árabes Unidos, Cristiano Ronaldo recibió el premio por más goles durante la temporada con 54 tantos (44 con Al-Nassr y diez con la Selección de Portugal), aun cuando no continúa jugando en clubes del viejo continente.

