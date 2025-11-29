Héctor Solorio aplasta 11-1 a Grecia y se corona bicampeón mundial en Abu Dabi

Solorio, originario de la Ciudad de México, se enfrentó al griego Erotokritos Karampoulis en la final. Desde el inicio, el mexicano impuso condiciones. Apenas a los 10 segundos conectó un golpe directo a las costillas, sumando los primeros puntos.

El primer asalto terminó 6-1 gracias a una serie de cuatro golpes que descolocaron al griego. En el segundo round, Karampoulis intentó responder, pero Solorio fue contundente al contragolpear con una patada circular y un último puñetazo que dejó el marcador 11-1, activando la Regla de la Diferencia de Puntos y otorgándole la victoria por superioridad técnica.

Este resultado adquiere un valor especial, pues meses antes, Solorio había caído 5-4 ante el griego Dimitrios Economo en los Juegos Mundiales. Ahora, venció a su compatriota con autoridad.

La delegación mexicana tuvo una destacada actuación:

Ricardo Osuna y Carlos Valencia : Oro en Equipos Creative Forms.

Valeria Bolaños: Tres medallas de bronce en categorías individuales.

BCT