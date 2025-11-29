Héctor Solorio aplasta 11-1 a Grecia y se corona bicampeón mundial en Abu Dabi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El kickboxing mexicano celebra en lo más alto. Héctor Solorio se consagró bicampeón mundial al ganar la medalla de oro en el Mundial de Kickboxing Abu Dabi 2025, en la modalidad de Point Fighting, categoría -94 kg.
Esta victoria reafirma su estatus como uno de los máximos referentes del kickboxing internacional, tras haber ganado previamente el título en 2021, en Italia, en la categoría -84 kg.
Solorio, originario de la Ciudad de México, se enfrentó al griego Erotokritos Karampoulis en la final. Desde el inicio, el mexicano impuso condiciones. Apenas a los 10 segundos conectó un golpe directo a las costillas, sumando los primeros puntos.
El primer asalto terminó 6-1 gracias a una serie de cuatro golpes que descolocaron al griego. En el segundo round, Karampoulis intentó responder, pero Solorio fue contundente al contragolpear con una patada circular y un último puñetazo que dejó el marcador 11-1, activando la Regla de la Diferencia de Puntos y otorgándole la victoria por superioridad técnica.
Este resultado adquiere un valor especial, pues meses antes, Solorio había caído 5-4 ante el griego Dimitrios Economo en los Juegos Mundiales. Ahora, venció a su compatriota con autoridad.
La delegación mexicana tuvo una destacada actuación:
Ricardo Osuna y Carlos Valencia: Oro en Equipos Creative Forms.
Valeria Bolaños: Tres medallas de bronce en categorías individuales.
BCT