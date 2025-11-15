Gutiérrez y Torres buscan recuperarse tras debut complicado en Adelaida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La dupla mexicana integrada por Atenas Gutiérrez y Susana Torres tuvo un debut complicado en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Adelaida 2025, luego de caer 2-0 ante la experimentada pareja letona formada por Tina Graudina y Anastasija Samoilova, dentro de la jornada inaugural del Grupo E.

Pese al esfuerzo mostrado en la arena australiana, las mexicanas no lograron imponer su ritmo ante las europeas, quienes dominaron el encuentro desde el inicio. Aun así, Gutiérrez y Torres mantienen el enfoque en los dos duelos restantes de la fase de grupos, donde buscarán reponerse y seguir sumando puntos rumbo al ranking olímpico.