Guillermo Ochoa podría llegar a Querétaro para el Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El histórico portero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa podría regresar a la Liga MX como refuerzo de los Gallos Blancos de Querétaro para el torneo Apertura 2025, según trascendió este martes en medios deportivos.
El periodista Gustavo Mendoza, de FOX Sports, informó que la directiva queretana analiza la posibilidad de ofrecerle un contrato especial que le permita llegar al club en este semestre y mantenerse activo para la próxima temporada. La intención sería garantizarle minutos como titular y que pueda competir por un lugar en la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo.
“Guillermo Ochoa está en negociaciones con los Gallos Blancos del Querétaro. Buscan la manera de que se convierta en refuerzo del equipo para lo que resta de temporada y el próximo semestre”, señaló Mendoza durante una transmisión.
El comentarista agregó que no se trataría de un contrato millonario como los que el arquero firmó en Europa o en etapas anteriores de su carrera, sino de un acuerdo más enfocado en su continuidad deportiva.
No obstante, Querétaro no sería el único interesado. De acuerdo con fuentes cercanas al guardameta, habría otro club de la Liga MX que también levantó la mano para ficharlo, aunque hasta el momento no se ha revelado el nombre.
Con 39 años de edad y tras una larga trayectoria en equipos europeos como Ajaccio, Málaga, Granada y Salernitana, además de América en México, Ochoa busca mantenerse en ritmo competitivo para aspirar a disputar su sexto Mundial con la Selección Mexicana.
mrh