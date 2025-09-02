Guillermo Ochoa podría llegar a Querétaro para el Apertura 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El histórico portero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa podría regresar a la Liga MX como refuerzo de los Gallos Blancos de Querétaro para el torneo Apertura 2025, según trascendió este martes en medios deportivos.

El periodista Gustavo Mendoza, de FOX Sports, informó que la directiva queretana analiza la posibilidad de ofrecerle un contrato especial que le permita llegar al club en este semestre y mantenerse activo para la próxima temporada. La intención sería garantizarle minutos como titular y que pueda competir por un lugar en la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo.

“Guillermo Ochoa está en negociaciones con los Gallos Blancos del Querétaro. Buscan la manera de que se convierta en refuerzo del equipo para lo que resta de temporada y el próximo semestre”, señaló Mendoza durante una transmisión.