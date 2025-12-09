Deportes

Guía total del Mundial 2026; partidos sede por sede

Dallas y Nueva York-Nueva Jersey, con partidos clave como semifinales y final
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Mundial de Futbol 2026 marcará un antes y un después en la historia del deporte más popular del planeta. Por primera vez, tres países serán anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos, y la FIFA ya dio a conocer cómo se distribuirán los partidos sede por sede. Aquí te presentamos una guía definitiva con los enfrentamientos más esperados, incluida la final.

MÉXICO: 13 partidos y un arranque de ensueño

Estadio Akron, Guadalajara – 4 partidos

  • La “Perla Tapatía” vibrará con duelos cargados de emoción.

  • Corea del Sur vs Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda

  • México vs Corea del Sur

  • Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia

  • Uruguay vs España (el más esperado en esta sede)

Estadio BBVA, Monterrey – 4 partidos

  • El norte del país también vivirá noches mágicas con equipos de alto nivel:

  • Túnez vs Japón

  • Sudáfrica vs Corea del Sur

  • Túnez vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

  • 1° Grupo F vs 2° Grupo C (posible partidazo de eliminación directa)

Estadio CDMX (antes Estadio Azteca) – 5 partidos

  • El mítico estadio capitalino verá rodar el balón desde el primer pitazo.

  • México vs Sudáfrica (partido inaugural)

  • Uzbekistán vs Colombia

  • México vs Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda

  • 1° del Grupo A vs 3° de C/E/F/H/I

  • Un partido de octavos de final

CANADÁ: Vancouver y Toronto listos para 13 encuentros

Estadio BMO Field, Toronto – 6 partidos

  • Canadá vs Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte

  • Ghana vs Panamá

  • Alemania vs Costa de Marfil

  • Panamá vs Croacia

  • Senegal vs Bolivia/Surinam/Irak

  • Un partido de dieciseisavos de final

Estadio BC Place, Vancouver – 7 partidos

  • Australia vs Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumania

  • Canadá vs Qatar

  • Australia vs Egipto

  • Suiza vs Canadá

  • Australia vs Bélgica

  • Un partido de dieciseisavos de final

  • Un partido de octavos de final

ESTADOS UNIDOS: La tierra del show será el centro del torneo

Lincoln Financial Field, Filadelfia – 6 partidos

  • Costa de Marfil vs Ecuador

  • Brasil vs Haití

  • Curazao vs Costa de Marfil

  • Croacia vs Ghana

  • Francia vs Bolivia/Surinam/Irak

  • Un partido de octavos de final

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City – 6 partidos

  • Uruguay vs Argelia

  • Ecuador vs Curazao

  • Túnez vs Países Bajos

  • Argelia vs Austria

  • Un partido de dieciseisavos de final

  • Un partido de cuartos de final

Levi's Stadium, San Francisco – 6 partidos

  • Qatar vs Suiza

  • Austria vs Jordania

  • Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumania vs Paraguay

  • Jordania vs Argelia

  • Paraguay vs Australia

  • Un partido de dieciseisavos de final

Lumen Field, Seattle – 6 partidos

  • Bélgica vs Egipto

  • Estados Unidos vs Australia

  • Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte vs Qatar

  • Egipto vs Irán

  • Un partido de dieciseisavos de final

  • Un partido de octavos de final

Gillette Stadium, Boston – 7 partidos

  • Haití vs Escocia

  • Bolivia/Surinam/Irak vs Noruega

  • Escocia vs Marruecos

  • Inglaterra vs Ghana

  • Noruega vs Francia

  • Un partido de dieciseisavos de final

  • Un partido de cuartos de final

Hard Rock Stadium, Miami – 7 partidos

  • Arabia Saudita vs Uruguay

  • Uruguay vs Cabo Verde

  • Brasil vs Escocia

  • Ecuador vs Portugal

  • Un partido de dieciseisavos de final

  • Un partido de cuartos de final

  • Partido por el tercer lugar

Estadio NRG, Houston – 7 partidos

  • Alemania vs Curazao

  • Portugal vs Nueva Caledonia/Jamaica/Congo

  • Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

  • Portugal vs Uzbekistán

  • Cabo Verde vs Arabia Saudita

  • Un partido de dieciseisavos de final

  • Un partido de octavos de final

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta – 8 partidos

  • España vs Cabo Verde

  • Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda vs Sudáfrica

  • España vs Arabia Saudita

  • Marruecos vs Haití

  • Nueva Caledonia/Jamaica/Congo vs Uzbekistán

  • Un partido de dieciseisavos de final

  • Un partido de octavos de final

  • Una semifinal

SoFi Stadium, Los Ángeles – 8 partidos

  • Estados Unidos vs Paraguay

  • Irán vs Australia

  • Suiza vs Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte

  • Bélgica vs Irán

  • Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumania vs Estados Unidos

  • Dos partidos de dieciseisavos de final

  • Un partido de cuartos de final

AT&T Stadium, Dallas – 9 partidos (la sede con más actividad)

  • Países Bajos vs Japón

  • Inglaterra vs Croacia

  • Argentina vs Austria

  • Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

  • Jordania vs Argentina

  • Dos partidos de dieciseisavos de final

  • Un partido de octavos de final

  • Una semifinal

Nueva York/Nueva Jersey – 8 partidos

  • Brasil vs Marruecos

  • Francia vs Senegal

  • Noruega vs Senegal

  • Ecuador vs Alemania

  • Panamá vs Inglaterra

  • Ganador del Grupo I vs Tercer lugar de C/D/F/G/H

  • Un partido de octavos de final

  • La gran final del Mundial 2026

