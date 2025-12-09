Guía total del Mundial 2026; partidos sede por sede

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Mundial de Futbol 2026 marcará un antes y un después en la historia del deporte más popular del planeta. Por primera vez, tres países serán anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos, y la FIFA ya dio a conocer cómo se distribuirán los partidos sede por sede. Aquí te presentamos una guía definitiva con los enfrentamientos más esperados, incluida la final.
Estadio Akron, Guadalajara – 4 partidos
La “Perla Tapatía” vibrará con duelos cargados de emoción.
Corea del Sur vs Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda
México vs Corea del Sur
Colombia vs Congo/Jamaica/Nueva Caledonia
Uruguay vs España (el más esperado en esta sede)
Estadio BBVA, Monterrey – 4 partidos
El norte del país también vivirá noches mágicas con equipos de alto nivel:
Túnez vs Japón
Sudáfrica vs Corea del Sur
Túnez vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
1° Grupo F vs 2° Grupo C (posible partidazo de eliminación directa)
Estadio CDMX (antes Estadio Azteca) – 5 partidos
El mítico estadio capitalino verá rodar el balón desde el primer pitazo.
México vs Sudáfrica (partido inaugural)
Uzbekistán vs Colombia
México vs Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda
1° del Grupo A vs 3° de C/E/F/H/I
Un partido de octavos de final
Estadio BMO Field, Toronto – 6 partidos
Canadá vs Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte
Ghana vs Panamá
Alemania vs Costa de Marfil
Panamá vs Croacia
Senegal vs Bolivia/Surinam/Irak
Un partido de dieciseisavos de final
Estadio BC Place, Vancouver – 7 partidos
Australia vs Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumania
Canadá vs Qatar
Australia vs Egipto
Suiza vs Canadá
Australia vs Bélgica
Un partido de dieciseisavos de final
Un partido de octavos de final
Lincoln Financial Field, Filadelfia – 6 partidos
Costa de Marfil vs Ecuador
Brasil vs Haití
Curazao vs Costa de Marfil
Croacia vs Ghana
Francia vs Bolivia/Surinam/Irak
Un partido de octavos de final
GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City – 6 partidos
Uruguay vs Argelia
Ecuador vs Curazao
Túnez vs Países Bajos
Argelia vs Austria
Un partido de dieciseisavos de final
Un partido de cuartos de final
Levi's Stadium, San Francisco – 6 partidos
Qatar vs Suiza
Austria vs Jordania
Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumania vs Paraguay
Jordania vs Argelia
Paraguay vs Australia
Un partido de dieciseisavos de final
Lumen Field, Seattle – 6 partidos
Bélgica vs Egipto
Estados Unidos vs Australia
Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte vs Qatar
Egipto vs Irán
Un partido de dieciseisavos de final
Un partido de octavos de final
Gillette Stadium, Boston – 7 partidos
Haití vs Escocia
Bolivia/Surinam/Irak vs Noruega
Escocia vs Marruecos
Inglaterra vs Ghana
Noruega vs Francia
Un partido de dieciseisavos de final
Un partido de cuartos de final
Hard Rock Stadium, Miami – 7 partidos
Arabia Saudita vs Uruguay
Uruguay vs Cabo Verde
Brasil vs Escocia
Ecuador vs Portugal
Un partido de dieciseisavos de final
Un partido de cuartos de final
Partido por el tercer lugar
Estadio NRG, Houston – 7 partidos
Alemania vs Curazao
Portugal vs Nueva Caledonia/Jamaica/Congo
Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
Portugal vs Uzbekistán
Cabo Verde vs Arabia Saudita
Un partido de dieciseisavos de final
Un partido de octavos de final
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta – 8 partidos
España vs Cabo Verde
Dinamarca/Macedonia/Rep. Checa/Irlanda vs Sudáfrica
España vs Arabia Saudita
Marruecos vs Haití
Nueva Caledonia/Jamaica/Congo vs Uzbekistán
Un partido de dieciseisavos de final
Un partido de octavos de final
Una semifinal
SoFi Stadium, Los Ángeles – 8 partidos
Estados Unidos vs Paraguay
Irán vs Australia
Suiza vs Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte
Bélgica vs Irán
Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumania vs Estados Unidos
Dos partidos de dieciseisavos de final
Un partido de cuartos de final
AT&T Stadium, Dallas – 9 partidos (la sede con más actividad)
Países Bajos vs Japón
Inglaterra vs Croacia
Argentina vs Austria
Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania
Jordania vs Argentina
Dos partidos de dieciseisavos de final
Un partido de octavos de final
Una semifinal
Nueva York/Nueva Jersey – 8 partidos
Brasil vs Marruecos
Francia vs Senegal
Noruega vs Senegal
Ecuador vs Alemania
Panamá vs Inglaterra
Ganador del Grupo I vs Tercer lugar de C/D/F/G/H
Un partido de octavos de final
La gran final del Mundial 2026
RPO