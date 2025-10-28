Grupo Pachuca responde tras orden de aprehensión contra sus directivos por conflicto con Fox Sports

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Grupo Pachuca emitió un comunicado oficial en el que fijó su postura tras la orden de aprehensión girada contra su presidente, Jesús Martínez Patiño, y el directivo Gerardo Cabrera, ambos implicados en un proceso judicial por el presunto delito de desobediencia de particulares. Este caso está relacionado con un conflicto legal sobre los derechos de transmisión televisiva de los clubes Pachuca y León, en el que también participa Fox Sports México (Grupo Lauman).

En su declaración, el grupo empresarial subrayó que las medidas judiciales fueron emitidas a pesar de la existencia de resoluciones previas que, según su versión, avalaban la terminación del contrato con Grupo Lauman y la validez de un nuevo acuerdo con otra empresa para la transmisión de los encuentros deportivos de ambos clubes.

Grupo Pachuca explicó en su comunicado que la relación contractual con Grupo Lauman concluyó el 26 de mayo de 2024, y que el nuevo contrato fue firmado con el conocimiento de la contraparte. Sin embargo, Fox Sports México presentó una demanda mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la Ciudad de México, lo que derivó en medidas precautorias que impidieron la transmisión del partido entre Pachuca y Mazatlán.