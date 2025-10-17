“Gracias, futbol”: Héctor Moreno anuncia su retiro tras 20 años de carrera

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Después de más de 20 años de carrera, el futbolista Héctor Moreno, actual defensor de los Rayados de Monterrey, anunció este viernes su retiro del futbol profesional a través de un emotivo video difundido en redes sociales.

Con el corazón lleno de gratitud, Moreno compartió su decisión con los aficionados, cerrando un ciclo que marcó profundamente su vida y la del futbol mexicano.

🎙️ “Gracias, futbol”: el mensaje de despedida

“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional… Me retiro con el corazón lleno de emoción”, expresó el defensor central, quien debutó en 2006 y fue parte fundamental de la generación dorada del futbol mexicano.

En su mensaje, Moreno agradeció a su familia, en especial a sus padres, a su esposa Irene y a sus hijos, quienes —dijo— fueron su motor dentro y fuera de la cancha.

“Ellos me dieron la motivación extra para salir a la cancha, para nunca rendirme y para entender que lo más valioso no estaba en los estadios, sino en el hogar”, expresó.

Moreno también aprovechó para agradecer a la afición:

“Gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer”.