“Gracias, futbol”: Héctor Moreno anuncia su retiro tras 20 años de carrera

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Después de más de 20 años de carrera, el futbolista Héctor Moreno, actual defensor de los Rayados de Monterrey, anunció este viernes su retiro del futbol profesional a través de un emotivo video difundido en redes sociales.
Con el corazón lleno de gratitud, Moreno compartió su decisión con los aficionados, cerrando un ciclo que marcó profundamente su vida y la del futbol mexicano.
“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional… Me retiro con el corazón lleno de emoción”, expresó el defensor central, quien debutó en 2006 y fue parte fundamental de la generación dorada del futbol mexicano.
En su mensaje, Moreno agradeció a su familia, en especial a sus padres, a su esposa Irene y a sus hijos, quienes —dijo— fueron su motor dentro y fuera de la cancha.
“Ellos me dieron la motivación extra para salir a la cancha, para nunca rendirme y para entender que lo más valioso no estaba en los estadios, sino en el hogar”, expresó.
Moreno también aprovechó para agradecer a la afición:
“Gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer”.
Durante su carrera, Héctor Moreno:
Fue campeón mundial con la Selección Mexicana Sub-17 en Perú 2005
Participó en cuatro Copas del Mundo (2010, 2014, 2018 y 2022)
Jugó en clubes de México, España, Países Bajos, Catar y Arabia Saudita
Fue campeón de liga en Europa y levantó una Concachampions con Rayados
Es considerado uno de los centrales más sólidos que ha tenido el Tri en las últimas décadas
Pese al anuncio, Moreno dejó entrever que aún busca despedirse de las canchas levantando un campeonato más con Monterrey, equipo con el que espera cerrar su carrera “con alegría compartida y junto a la afición que tanto me ha dado”.
