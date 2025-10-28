GP de México 2026: Boletos desde $3,900 y opción preferencial hasta 2028

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el éxito rotundo del Gran Premio de México 2025, los organizadores del evento de Fórmula 1 anunciaron las fechas de preventa y venta general para la edición 2026, que marcará el esperado regreso de Sergio “Checo” Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora como piloto de la escudería Cadillac.

A través de un comunicado oficial, se detalló que la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex y la venta anticipada para clientes Banorte se realizará los días 10 y 11 de noviembre, mientras que la venta al público en general iniciará el 12 de noviembre. Todas las entradas estarán disponibles en el portal de Ticketmaster, y se podrán adquirir con planes de 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito de ambos bancos.