GP de México 2026: Boletos desde $3,900 y opción preferencial hasta 2028

X/@mexicogp
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el éxito rotundo del Gran Premio de México 2025, los organizadores del evento de Fórmula 1 anunciaron las fechas de preventa y venta general para la edición 2026, que marcará el esperado regreso de Sergio “Checo” Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora como piloto de la escudería Cadillac.

A través de un comunicado oficial, se detalló que la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex y la venta anticipada para clientes Banorte se realizará los días 10 y 11 de noviembre, mientras que la venta al público en general iniciará el 12 de noviembre. Todas las entradas estarán disponibles en el portal de Ticketmaster, y se podrán adquirir con planes de 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito de ambos bancos.

Además, se dio a conocer la opción de adquirir el "Derecho de Primera Opción", un servicio adicional que permitirá a los asistentes asegurar su asiento para las ediciones de 2027 y 2028. Este beneficio no cubre el costo de los futuros boletos, sino que brinda prioridad para comprarlos sin depender de la fila virtual, y su precio varía según la ubicación seleccionada.

Los precios de las entradas van desde los 3 mil 900 pesos en la Grada 2A (zona naranja), hasta los 61 mil 750 pesos en zona verde, dependiendo de la ubicación y servicios incluidos.

X/@mx_tickets

El Gran Premio de México 2026 se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre, y se espera un lleno total en tribunas, impulsado por el debut de Checo Pérez con su nuevo equipo, lo que ha generado altas expectativas entre los aficionados al deporte motor.

GP de México
Precios de Boletos

