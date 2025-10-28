GP de México 2026: Boletos desde $3,900 y opción preferencial hasta 2028

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el éxito rotundo del Gran Premio de México 2025, los organizadores del evento de Fórmula 1 anunciaron las fechas de preventa y venta general para la edición 2026, que marcará el esperado regreso de Sergio “Checo” Pérez al Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora como piloto de la escudería Cadillac.
A través de un comunicado oficial, se detalló que la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex y la venta anticipada para clientes Banorte se realizará los días 10 y 11 de noviembre, mientras que la venta al público en general iniciará el 12 de noviembre. Todas las entradas estarán disponibles en el portal de Ticketmaster, y se podrán adquirir con planes de 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito de ambos bancos.
Además, se dio a conocer la opción de adquirir el "Derecho de Primera Opción", un servicio adicional que permitirá a los asistentes asegurar su asiento para las ediciones de 2027 y 2028. Este beneficio no cubre el costo de los futuros boletos, sino que brinda prioridad para comprarlos sin depender de la fila virtual, y su precio varía según la ubicación seleccionada.
Los precios de las entradas van desde los 3 mil 900 pesos en la Grada 2A (zona naranja), hasta los 61 mil 750 pesos en zona verde, dependiendo de la ubicación y servicios incluidos.
El Gran Premio de México 2026 se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre, y se espera un lleno total en tribunas, impulsado por el debut de Checo Pérez con su nuevo equipo, lo que ha generado altas expectativas entre los aficionados al deporte motor.
mrh