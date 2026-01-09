Deportes

Goles, rachas y rivalidades: así inicia el Clausura 2026 en la Liga MX

El futbol mexicano vuelve con choques clave y viejas rivalidades; conoce horarios, datos y contexto
Goles, rachas y rivalidades: así inicia el Clausura 2026 en la Liga MX
X/ @LigaBBVAMX
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, y lo hace con una Jornada 1 repleta de antecedentes, rachas por romper y enfrentamientos con sabor a revancha.

Desde el debut de los grandes hasta partidos con dominio histórico, cada duelo ofrece un ingrediente extra que promete intensidad desde el silbatazo inicial.

Mazatlán FC vs FC Juárez

📍 Estadio El Encanto | 🕖 19:00 hrs | 📅 9 de enero de 2026
Juárez llega con siete partidos sin perder ante Mazatlán (5G-2E) y 29 goles totales en sus duelos. En el Clausura 2025 empataron 1-1. Ambos buscan romper la tendencia de inicios flojos de torneo.

Atlas vs Puebla

📍 Estadio Jalisco | 🕘 21:00 hrs | 📅 9 de enero de 2026
129 enfrentamientos en su historia con ventaja para Puebla (47G vs 45G), pero Atlas llega con tres victorias al hilo sobre La Franja. Han promediado más de 4 goles por partido en sus últimos 6 cruces.

Tijuana vs América

📍 Estadio Caliente | 🕘 21:00 hrs | 📅 9 de enero de 2026
América domina el historial (16 victorias en 30 juegos) y solo ha perdido uno de sus últimos siete en la frontera. Xolos, sin embargo, ha sido fuerte en arranques recientes.

Chivas vs Pachuca

📍 Estadio AKRON | 🕔 17:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026
El Rebaño suma cuatro triunfos seguidos ante los Tuzos y siete partidos sin perder. Pachuca ha sido fuerte en debuts, pero no le gana a Chivas en Guadalajara desde 2019.

León vs Cruz Azul

📍 Estadio León | 🕖 19:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026
La Máquina lleva 11 partidos sin perder ante León, incluidos siete triunfos consecutivos. León no arranca ganando desde 1983 cuando se enfrentaron en Fecha 1.

Santos vs Necaxa

📍 Estadio TSM Corona | 🕖 19:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026
Necaxa domina los últimos duelos, incluida una goleada 5-2 en 2023. En Torreón no empatan 0-0 desde 1989. En el Apertura 2021, Santos ganó 3-0 en Fecha 1.

Monterrey vs Toluca

📍 Estadio BBVA | 🕘 21:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026
Rayados manda en casa ante Toluca con 8 triunfos en sus últimos 10 juegos ahí. Toluca no pierde en Fecha 1 desde hace siete torneos. Duelo de alto voltaje.

Pumas vs Querétaro

📍 Estadio Olímpico Universitario | 🕛 12:00 hrs | 📅 11 de enero de 2026
Pumas presume 23 partidos sin perder como local en Jornada 1. Querétaro solo ha ganado una vez en sus últimos 12 debuts de torneo.

Atlético de San Luis vs Tigres

📍 Estadio Alfonso Lastras | 🕖 19:00 hrs | 📅 11 de enero de 2026
Tigres solo ha perdido una vez ante San Luis en 15 juegos. Viene de cuatro debuts ganando. San Luis tiene cuatro triunfos en sus últimos seis inicios de torneo.

Designaciones arbitrales para la Jornada 1

A continuación, te compartimos la lista de árbitros y asistentes por partido:

Viernes 9 de enero de 2026

Mazatlán FC vs FC Juárez
Estadio: El Encanto

  • Árbitro central: Iván Antonio López Sánchez

  • Asistente 1: Erik Durón Martínez

  • Asistente 2: Enrique Martínez Sandoval

  • Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

  • VAR: Erick Yair Miranda Galindo

  • VAR asistente: Francia María González Martínez

Atlas vs Puebla
Estadio: Jalisco

  • Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos

  • Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

  • Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

  • Cuarto árbitro: Mario Terrazas Chávez

  • VAR: Guillermo Pacheco Larios

  • VAR asistente: Yonatan Peinado Aguirre

Sábado 10 de enero de 2026

Tijuana vs América
Estadio: Caliente

  • Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas

  • Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

  • Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

  • Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

  • VAR: Diana Stephania Pérez Borja

  • VAR asistente: Jesús Rafael López Valle

Chivas vs Pachuca
Estadio: Akron

  • Árbitro asistente 1: Marco Antonio Ortíz Nava

  • Árbitro asistente 2: Christian Kiabek Espinoza Zavala

  • Árbitro asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

  • Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga

  • VAR: Francia María González Martínez

  • VAR asistente: Michel Caballero Galicia

León vs Cruz Azul
Estadio: Nou Camp

  • Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

  • Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

  • Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco

  • Cuarto árbitro: Alan Cristóbal Rodríguez Cancino

  • VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

  • VAR asistente: Lizzet Amairany García Olvera

Domingo 11 de enero de 2026

Santos Laguna vs Necaxa
Estadio: Corona TSM

  • Árbitro central: Luis Alfredo García Rodríguez

  • Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

  • Asistente 2: Enedina Caudillo Gómez

  • Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade

  • VAR: Óscar Mejía García

  • VAR asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Rayados vs Toluca
Estadio: BBVA

  • Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre

  • Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría

  • Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez

  • Cuarto árbitro: Jaime Orlando Montes Santos

  • VAR: Óscar Macías Romo

  • VAR asistente: Jessica Fernanda Morales Morales

Pumas vs Querétaro
Estadio: Olímpico Universitario

  • Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández

  • Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

  • Asistente 2: Francisco Javier González de la Mora

  • Cuarto árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

  • VAR: Salvador Pérez Villalobos

  • VAR asistente: Priscila Eritzel Pérez Borja

Lunes 12 de enero de 2026

Atlético de San Luis vs Tigres
Estadio: Alfonso Lastras

  • Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón

  • Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

  • Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

  • Cuarto árbitro: Orlando Delgadillo Franco

  • VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

  • VAR asistente: Mario Terrazas Chávez

SHA

Clausura 2026
Liga MX Jornada 1
partidos destacados

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com