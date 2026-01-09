Goles, rachas y rivalidades: así inicia el Clausura 2026 en la Liga MX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, y lo hace con una Jornada 1 repleta de antecedentes, rachas por romper y enfrentamientos con sabor a revancha.
Desde el debut de los grandes hasta partidos con dominio histórico, cada duelo ofrece un ingrediente extra que promete intensidad desde el silbatazo inicial.
📍 Estadio El Encanto | 🕖 19:00 hrs | 📅 9 de enero de 2026
Juárez llega con siete partidos sin perder ante Mazatlán (5G-2E) y 29 goles totales en sus duelos. En el Clausura 2025 empataron 1-1. Ambos buscan romper la tendencia de inicios flojos de torneo.
📍 Estadio Jalisco | 🕘 21:00 hrs | 📅 9 de enero de 2026
129 enfrentamientos en su historia con ventaja para Puebla (47G vs 45G), pero Atlas llega con tres victorias al hilo sobre La Franja. Han promediado más de 4 goles por partido en sus últimos 6 cruces.
📍 Estadio Caliente | 🕘 21:00 hrs | 📅 9 de enero de 2026
América domina el historial (16 victorias en 30 juegos) y solo ha perdido uno de sus últimos siete en la frontera. Xolos, sin embargo, ha sido fuerte en arranques recientes.
📍 Estadio AKRON | 🕔 17:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026
El Rebaño suma cuatro triunfos seguidos ante los Tuzos y siete partidos sin perder. Pachuca ha sido fuerte en debuts, pero no le gana a Chivas en Guadalajara desde 2019.
📍 Estadio León | 🕖 19:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026
La Máquina lleva 11 partidos sin perder ante León, incluidos siete triunfos consecutivos. León no arranca ganando desde 1983 cuando se enfrentaron en Fecha 1.
📍 Estadio TSM Corona | 🕖 19:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026
Necaxa domina los últimos duelos, incluida una goleada 5-2 en 2023. En Torreón no empatan 0-0 desde 1989. En el Apertura 2021, Santos ganó 3-0 en Fecha 1.
📍 Estadio BBVA | 🕘 21:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026
Rayados manda en casa ante Toluca con 8 triunfos en sus últimos 10 juegos ahí. Toluca no pierde en Fecha 1 desde hace siete torneos. Duelo de alto voltaje.
📍 Estadio Olímpico Universitario | 🕛 12:00 hrs | 📅 11 de enero de 2026
Pumas presume 23 partidos sin perder como local en Jornada 1. Querétaro solo ha ganado una vez en sus últimos 12 debuts de torneo.
📍 Estadio Alfonso Lastras | 🕖 19:00 hrs | 📅 11 de enero de 2026
Tigres solo ha perdido una vez ante San Luis en 15 juegos. Viene de cuatro debuts ganando. San Luis tiene cuatro triunfos en sus últimos seis inicios de torneo.
A continuación, te compartimos la lista de árbitros y asistentes por partido:
Mazatlán FC vs FC Juárez
Estadio: El Encanto
Árbitro central: Iván Antonio López Sánchez
Asistente 1: Erik Durón Martínez
Asistente 2: Enrique Martínez Sandoval
Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
VAR: Erick Yair Miranda Galindo
VAR asistente: Francia María González Martínez
Atlas vs Puebla
Estadio: Jalisco
Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos
Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
Cuarto árbitro: Mario Terrazas Chávez
VAR: Guillermo Pacheco Larios
VAR asistente: Yonatan Peinado Aguirre
Tijuana vs América
Estadio: Caliente
Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas
Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
VAR: Diana Stephania Pérez Borja
VAR asistente: Jesús Rafael López Valle
Chivas vs Pachuca
Estadio: Akron
Árbitro asistente 1: Marco Antonio Ortíz Nava
Árbitro asistente 2: Christian Kiabek Espinoza Zavala
Árbitro asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga
VAR: Francia María González Martínez
VAR asistente: Michel Caballero Galicia
León vs Cruz Azul
Estadio: Nou Camp
Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Cuarto árbitro: Alan Cristóbal Rodríguez Cancino
VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
VAR asistente: Lizzet Amairany García Olvera
Santos Laguna vs Necaxa
Estadio: Corona TSM
Árbitro central: Luis Alfredo García Rodríguez
Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
Asistente 2: Enedina Caudillo Gómez
Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade
VAR: Óscar Mejía García
VAR asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
Rayados vs Toluca
Estadio: BBVA
Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre
Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez
Cuarto árbitro: Jaime Orlando Montes Santos
VAR: Óscar Macías Romo
VAR asistente: Jessica Fernanda Morales Morales
Pumas vs Querétaro
Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández
Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
Asistente 2: Francisco Javier González de la Mora
Cuarto árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
VAR: Salvador Pérez Villalobos
VAR asistente: Priscila Eritzel Pérez Borja
Atlético de San Luis vs Tigres
Estadio: Alfonso Lastras
Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón
Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
Cuarto árbitro: Orlando Delgadillo Franco
VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
VAR asistente: Mario Terrazas Chávez
