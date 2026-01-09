Goles, rachas y rivalidades: así inicia el Clausura 2026 en la Liga MX

Mazatlán FC vs FC Juárez

📍 Estadio El Encanto | 🕖 19:00 hrs | 📅 9 de enero de 2026

Juárez llega con siete partidos sin perder ante Mazatlán (5G-2E) y 29 goles totales en sus duelos. En el Clausura 2025 empataron 1-1. Ambos buscan romper la tendencia de inicios flojos de torneo.

Atlas vs Puebla

📍 Estadio Jalisco | 🕘 21:00 hrs | 📅 9 de enero de 2026

129 enfrentamientos en su historia con ventaja para Puebla (47G vs 45G), pero Atlas llega con tres victorias al hilo sobre La Franja. Han promediado más de 4 goles por partido en sus últimos 6 cruces.

Tijuana vs América

📍 Estadio Caliente | 🕘 21:00 hrs | 📅 9 de enero de 2026

América domina el historial (16 victorias en 30 juegos) y solo ha perdido uno de sus últimos siete en la frontera. Xolos, sin embargo, ha sido fuerte en arranques recientes.

Chivas vs Pachuca

📍 Estadio AKRON | 🕔 17:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026

El Rebaño suma cuatro triunfos seguidos ante los Tuzos y siete partidos sin perder. Pachuca ha sido fuerte en debuts, pero no le gana a Chivas en Guadalajara desde 2019.

León vs Cruz Azul

📍 Estadio León | 🕖 19:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026

La Máquina lleva 11 partidos sin perder ante León, incluidos siete triunfos consecutivos. León no arranca ganando desde 1983 cuando se enfrentaron en Fecha 1.

Santos vs Necaxa

📍 Estadio TSM Corona | 🕖 19:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026

Necaxa domina los últimos duelos, incluida una goleada 5-2 en 2023. En Torreón no empatan 0-0 desde 1989. En el Apertura 2021, Santos ganó 3-0 en Fecha 1.

Monterrey vs Toluca

📍 Estadio BBVA | 🕘 21:00 hrs | 📅 10 de enero de 2026

Rayados manda en casa ante Toluca con 8 triunfos en sus últimos 10 juegos ahí. Toluca no pierde en Fecha 1 desde hace siete torneos. Duelo de alto voltaje.

Pumas vs Querétaro

📍 Estadio Olímpico Universitario | 🕛 12:00 hrs | 📅 11 de enero de 2026

Pumas presume 23 partidos sin perder como local en Jornada 1. Querétaro solo ha ganado una vez en sus últimos 12 debuts de torneo.

Atlético de San Luis vs Tigres

📍 Estadio Alfonso Lastras | 🕖 19:00 hrs | 📅 11 de enero de 2026

Tigres solo ha perdido una vez ante San Luis en 15 juegos. Viene de cuatro debuts ganando. San Luis tiene cuatro triunfos en sus últimos seis inicios de torneo.