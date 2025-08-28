Goleadas que duelen: el 2025 marca las derrotas más duras del Atlético Morelia en Expansión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 2025 no ha sido un año fácil para el Atlético Morelia. En apenas ocho meses, los michoacanos han sufrido dos de las peores goleadas desde su aparición en la Liga Expansión MX.

La primera goleada del año fue en la jornada 6 del Torneo Clausura 2025, con el director técnico, Ignacio Castro, con un marcador que terminó 5-1 ante Dorados de Sinaloa, en el estadio Caliente de Tijuana.

Hace unos días en la jornada 4 del Torneo Apertura, en el estadio Andrés Quintana Roo, el equipo michoacano sufrió un doloroso 5-0 frente al Cancún FC, actual líder de la Expansión MX y que aumentó el número de victorias ante el Atlético Morelia.

Antes de estas dos caídas, los Canarios solo habían registrado derrotas abultadas en el 4-0 contra Mineros de Zacatecas en el Apertura 2023 y el 4-1 frente al Tapatío en el Apertura 2024.

La diferencia en este 2025 ha sido la frecuencia y el margen en los marcadores.

Sin embargo, no todo fue negativo. En el primer semestre del año, pese al duro golpe recibido en Culiacán, el equipo dirigido en ese momento por Ignacio Castro se levantó, se metió a la Liguilla y llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por Leones Negros de la UdeG.

Ahora, bajo la dirección de Gilberto Adame, el reto es demostrar que el plantel tiene la capacidad de recomponerse, como lo hizo hace unos meses, para mantenerse entre los protagonistas del campeonato.

RYE