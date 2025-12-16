Golazo de escorpión: Lizbeth Ovalle gana premio The Best de la FIFA al Mejor Gol del Año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La futbolista mexicana Lizbeth "La Maga" Ovalle ha sido galardonada con el premio Marta al Mejor Gol del Año en los The Best de la FIFA, gracias a su espectacular anotación de “escorpión” con Tigres ante Guadalajara en la Liga MX Femenil.

El gol fue marcado el 3 de marzo de 2025, durante el triunfo 2-0 de Tigres sobre Chivas. Ovalle recibió un pase de Jenni Hermoso, se acomodó de espaldas al arco y remató de forma acrobática, enviando el balón al ángulo superior izquierdo. La jugada fue reconocida mundialmente por su técnica y creatividad.