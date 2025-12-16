Golazo de escorpión: Lizbeth Ovalle gana premio The Best de la FIFA al Mejor Gol del Año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La futbolista mexicana Lizbeth "La Maga" Ovalle ha sido galardonada con el premio Marta al Mejor Gol del Año en los The Best de la FIFA, gracias a su espectacular anotación de “escorpión” con Tigres ante Guadalajara en la Liga MX Femenil.
El gol fue marcado el 3 de marzo de 2025, durante el triunfo 2-0 de Tigres sobre Chivas. Ovalle recibió un pase de Jenni Hermoso, se acomodó de espaldas al arco y remató de forma acrobática, enviando el balón al ángulo superior izquierdo. La jugada fue reconocida mundialmente por su técnica y creatividad.
La jugadora originaria de Aguascalientes, de 26 años, se convierte en la segunda ganadora del premio Marta, nombrado en honor a la leyenda brasileña del futbol femenino. Su gol fue seleccionado entre los diez mejores del periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.
Este logro consolida su ascenso en el futbol internacional, especialmente luego de su fichaje por el Orlando Pride de la NWSL, en agosto pasado, por una cifra récord de 1.5 millones de dólares, la más alta pagada por una jugadora mexicana hasta el momento.
BCT