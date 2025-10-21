Golazo de Citlali Reyes da vida a México Sub-17 Femenil ante Países Bajos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 consiguió su primera victoria en el Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, al imponerse por marcador de 1-0 ante Países Bajos en el segundo partido de la fase de grupos.
México mostró orden táctico y dominio en varios tramos del partido. Durante el primer tiempo, Alexa Martínez generó peligro al estrellar un disparo en el poste, mientras que la presión alta complicó la salida del cuadro europeo. A pesar del empate al descanso, el dominio mexicano se hizo presente durante gran parte del duelo.
El único tanto del encuentro cayó en el minuto 87, cuando Citlali Reyes marcó un golazo desde fuera del área. Con varias fintas dejó atrás a la defensora Tess Van der Vliet y sacó un disparo que venció a la arquera neerlandesa. El ‘Tri’ Femenil logró la victoria pese a jugar con una futbolista menos desde el minuto 58, tras la expulsión de Vanessa Paredes.
Con este resultado, México suma tres puntos en el Grupo B, empatando con Países Bajos. La escuadra nacional se enfrentará a Camerún el próximo viernes 24 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en lo que será su último partido de la fase de grupos. La victoria es clave para acceder a los octavos de final.
BCT