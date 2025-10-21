Golazo de Citlali Reyes da vida a México Sub-17 Femenil ante Países Bajos

México mostró orden táctico y dominio en varios tramos del partido. Durante el primer tiempo, Alexa Martínez generó peligro al estrellar un disparo en el poste, mientras que la presión alta complicó la salida del cuadro europeo. A pesar del empate al descanso, el dominio mexicano se hizo presente durante gran parte del duelo.

El único tanto del encuentro cayó en el minuto 87, cuando Citlali Reyes marcó un golazo desde fuera del área. Con varias fintas dejó atrás a la defensora Tess Van der Vliet y sacó un disparo que venció a la arquera neerlandesa. El ‘Tri’ Femenil logró la victoria pese a jugar con una futbolista menos desde el minuto 58, tras la expulsión de Vanessa Paredes.