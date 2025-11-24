Golazo de chilena de CR7 sacude la liga saudí

Junto al portugués brillaron también viejos conocidos del fútbol europeo: João Félix, ex del Chelsea, abrió el marcador, mientras que Sadio Mané, ex Liverpool, anotó el tercero. El equipo es dirigido por el también portugués Jorge Jesus, quien ha conseguido ensamblar una plantilla llena de figuras que buscan trascender más allá del retiro europeo.

Pese a sus múltiples goles desde su llegada a Arabia en 2022, Cristiano Ronaldo aún no ha levantado ningún título con el Al Nassr. Sin embargo, actuaciones como esta refuerzan su papel no solo como jugador, sino como símbolo global del deporte que se niega a apagar su luz.

"Esos son los goles que te hacen amar el fútbol", comentó un cronista saudí en la transmisión oficial. Y es que la chilena de Cristiano no fue solo un gol más: fue un recordatorio de que la pasión y la excelencia no tienen fecha de caducidad.