Gol que vale oro; México respira en el Mundial Sub-17

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana Sub-17 logró su primera victoria del Mundial de la categoría al vencer 1-0 a Costa de Marfil, en un partido lleno de tensiones disputado en Doha, Qatar.

El gol del triunfo llegó desde el botín derecho de Ian Olvera, juvenil de Xolos de Tijuana, quien aprovechó una jugada a balón parado para firmar el tanto que mantiene viva la esperanza tricolor rumbo a los Dieciseisavos de Final.