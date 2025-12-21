Gobierno de Sheinbaum acota exenciones fiscales a la FIFA para Mundial 2026

Gracias a la inclusión de una norma habilitante en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, aprobada por el Congreso, los beneficios fiscales ahora se limitan únicamente a quienes estén directamente involucrados en la organización de la Copa Mundial. Proveedores o participantes indirectos deberán cumplir con sus obligaciones fiscales, como el pago del ISR, al participar en juegos o eventos en territorio nacional.

Con estas modificaciones, el gobierno federal asegura cumplir con los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el pasado, al tiempo que protege la integridad del sistema tributario nacional. Además, se han publicado documentos oficiales en el Diario Oficial de la Federación y en el portal del SAT que establecen procedimientos simplificados y reglas específicas para la importación temporal de mercancías relacionadas con el evento.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se espera que la Copa Mundial FIFA 2026 impulse significativamente la imagen turística de México, con la llegada de más de 5.5 millones de visitantes internacionales y una derrama económica estimada en 3 mil millones de dólares.

rmr